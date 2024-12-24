На Святвечір існує важлива традиція – залишати трохи святкової пшеничної каші з медом і ложки на столі. Для чого це роблять – розповідає 24 Канал.

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Чому на Святвечір залишають кутю й ложки на столі

Окрім святкування народження Ісуса Христа, на Святвечір люди вшановують пам'ять померлих родичів та згадують лише позитивні моменти, пов'язані з ними. Кутя вважається не тільки різдвяною стравою, але й також поминальною. Після святкової вечері люди нерідко залишають пшеничку кашу з медом і маком та ложки на столі.

У давнину вірили, що напередодні Різдва душі покійників відвідують своїх рідних, бо хочуть побути з ними. Тому ложки й кутю залишають для померлих, щоб ті змогли відсвяткувати свято появи Сина Божого на світ разом з близькими. Водночас українці часто різдвяну кашу ставлять на підвіконня або в покуття, бо шанують своїх покійних родичів.

Вранці люди знову приходили до столу, щоб подивитися, чи не впала ложка. Якщо це ставалося, то хтось з родини міг скоро захворіти або померти. Втім, це також могло означати, що дівчина незабаром вийде заміж або завагітніє.

Чому на Святвечір на стіл кладуть кутю й ложки / Фото Freepik

Які ще традиції існують на Святвечір

Перед початком вечері господар будинку заносить до хати Дідуха, який вважається символом українського Різдва. Це сніп, виготовлений з колосків, який символізує сімейний добробут, зв'язок між поколіннями, гарний врожай та перемогу світла над темрявою. Біля Дідуха нерідко ставлять горщик з кутею та узваром.

На Святвечір перед тим, як сісти за стіл, зазвичай несуть вечерю до своїх хрещених батьків або до рідних і близьких. Переважно маленькі діти кажуть: "Добрий вечір, Святий вечір! Батько з мамою вечерю вам передали!". За це малеча отримує подарунки та солодощі, після чого всіх пригощають святковими стравами.

Після цього, чоловік першим сідає за святковий стіл, запалює свічку та куштує кутю. Повечерявши, українці збираються родиною та йдуть колядувати. Люди вітають усіх зі святом народження Ісуса Христа та бажають добра, миру й злагоди.