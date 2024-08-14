У свято вже немає Успенського посту, тому сім'ї накривають великий стіл. Можна готувати страви з риби та м'яса, також на столі має бути освячений хліб. Більше про важливе свято розповість LifeStyle 24.

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Успіння Пресвятої Богородиці: історія свята

Після смерті Сина Божого, Богородиця мешкала у Єрусалимі, молилася, ходила до вірян та займалася рукоділлям. Одного разу вона відправилася на Оливну гору, де зустріла архангела Гавриїла. Чоловік сказав, що Діва Марія помре через три дні. Матір Ісуса Христа також отримала від нього райську гілку. Згодом Пресвята Богородиця зустрілася з апостолами, щоб попрощатися з ними. Поховали її в Гетсиманському саду.

Успіння Пресвятої Богородиці: що не можна робити

Не можна зловживати їжею й алкоголем.

Не варто важко працювати та прибирати у будинку.

Не рекомендується гучно розважатися.

Заборонено сваритися та лихословити.

Крім того, вважається, що у свято не можна працювати на городі, а також босими ногами ходити по росі. Річ у тім, що це – сльози, якими плаче земля, оскільки згадує Діву Марію.