У свято варто назбирати конюшину, м'яту та ромашку. Згодом з цих трав потрібно сплести віночок та зберігати його десь вдома. Вважається, що вони зцілюють від хвороб, зазначає LifeStyle 24.

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День перенесення мощей святого першомученика Стефана

У цей день віряни вшановують пам'ять святого першомученика Стефана, який щиро вірив в Ісуса Христа. Одного разу апостоли зробили його дияконом, тому чоловік разом з іншими допомагав бідним. Святий також проповідував християнську віру. Згодом Стефана вбили, зокрема закидали камінням.

Спершу ніхто не знав, де зберігаються мощі першомученика. Якось у 415 році учень апостола Павла Гамаліїл дізнався, де вони є. Він прийшов до священника Луціана уві сні та сказав, як знайти святиню. У 428 році мощі святого Стефана перенесли до Константинополя. До того вони були у Єрусалимі. Зараз мощі зберігаються у церкві Святих Апостолів, а деяка частина – у Києво-Печерській Лаврі.

Що не можна робити

Заборонено сваритися, лихословити та злитися, бо притягнете біду.

Не рекомендується погано поводитися з тваринами.

Не варто займатися роботою у саду або на городі.

Не можна позичати гроші, інакше почнуться фінансові проблеми.

Не слід порушувати правила Успенського посту, який почався вчора.

Народні прикмети

Якщо побачите, як павук плете павутину, то чекайте на вітряну погоду.

Дощ – до такої ж погоди протягом всього місяця.

Якщо вдень сонячно, то у вересні буде тепла погода.

Якщо сьогодні надворі сухо, то найближчі шість тижнів будуть такими самими.

Що ще відзначають

Щороку у першу п'ятницю серпня відзначається Міжнародний день пива. Хоч свято й не є офіційним, але полюбилося багатьом людям у світі. Ініціатором події став Джесс Авшаломов, який мав власний бар в Америці. Перше святкування відбулося у 2007 році у місті Санта-Круз, а вже у 2011 році – в інших населених пунктах.

Також сьогодні – Міжнародний день голокосту ромів. У ніч на 3 серпня 1944 року нацисти вбили багатьох людей цієї національності у таборі смерті Аушвіц. Під час Другої світової війни там перебувало 23 тисячі ромів, з яких тоді загинуло 20 тисяч. Цю трагедію нацисти назвали "Циганська ніч".