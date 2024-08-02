У свято варто назбирати конюшину, м'яту та ромашку. Згодом з цих трав потрібно сплести віночок та зберігати його десь вдома. Вважається, що вони зцілюють від хвороб, зазначає LifeStyle 24.
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День перенесення мощей святого першомученика Стефана
У цей день віряни вшановують пам'ять святого першомученика Стефана, який щиро вірив в Ісуса Христа. Одного разу апостоли зробили його дияконом, тому чоловік разом з іншими допомагав бідним. Святий також проповідував християнську віру. Згодом Стефана вбили, зокрема закидали камінням.
Спершу ніхто не знав, де зберігаються мощі першомученика. Якось у 415 році учень апостола Павла Гамаліїл дізнався, де вони є. Він прийшов до священника Луціана уві сні та сказав, як знайти святиню. У 428 році мощі святого Стефана перенесли до Константинополя. До того вони були у Єрусалимі. Зараз мощі зберігаються у церкві Святих Апостолів, а деяка частина – у Києво-Печерській Лаврі.
Що не можна робити
- Заборонено сваритися, лихословити та злитися, бо притягнете біду.
- Не рекомендується погано поводитися з тваринами.
- Не варто займатися роботою у саду або на городі.
- Не можна позичати гроші, інакше почнуться фінансові проблеми.
- Не слід порушувати правила Успенського посту, який почався вчора.
Народні прикмети
- Якщо побачите, як павук плете павутину, то чекайте на вітряну погоду.
- Дощ – до такої ж погоди протягом всього місяця.
- Якщо вдень сонячно, то у вересні буде тепла погода.
- Якщо сьогодні надворі сухо, то найближчі шість тижнів будуть такими самими.
Що ще відзначають
Щороку у першу п'ятницю серпня відзначається Міжнародний день пива. Хоч свято й не є офіційним, але полюбилося багатьом людям у світі. Ініціатором події став Джесс Авшаломов, який мав власний бар в Америці. Перше святкування відбулося у 2007 році у місті Санта-Круз, а вже у 2011 році – в інших населених пунктах.
Також сьогодні – Міжнародний день голокосту ромів. У ніч на 3 серпня 1944 року нацисти вбили багатьох людей цієї національності у таборі смерті Аушвіц. Під час Другої світової війни там перебувало 23 тисячі ромів, з яких тоді загинуло 20 тисяч. Цю трагедію нацисти назвали "Циганська ніч".