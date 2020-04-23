Українські лікарі, які боролися з коронавірусом в Італії, повертаються додому

Після майже трьох тижнів роботи в лікарнях Італії українські лікарі повертаються додому. Медики допомагали своїм італійським колегам у боротьбі з COVID-19.

Про повернення лікарів з італійських міст Пезаро та Урбіно повідомив у фейсбуці посол України в Італії Євген Перелигін.

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Рятуючи італійських пацієнтів, українські медики набули від італійських колег важливий досвід боротьби з Covid-19, який слугуватиме для лікування хворих в Україні,

– зазначив Перелигін.

За словами самих лікарів, найкращою оцінкою їхньої роботи в місцевих лікарнях стали щирі слова вдячності від місцевих мешканців. Люди впізнавали їх на вулицях та у супермаркетах. Вони дякували медикам за те, що ті відгукнулися та допомагають.

Подяку висловили і монахині монастиря Святої Кьяри. Вони написали на адресу посольства листа.

"Ми вдячні за проявлені братніми українськими лікарями до нас любов та милосердя, жест України вражає нас ще більше саме тому, що ваш народ у цей час торкнулась трагедія війни та страждань", – йдеться у листі.

Українські лікарі повертаються додому з Італії

Реакція міністра МЗС Італії на допомогу українських медиків

Луіджі Ді Майо подякував українським лікарям за допомогу у боротьбі з COVID-19. Він наголосив, що Італія ніколи не забуде про поміч. Про це у твіттері написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Дякую" українською каже у своєму пості Луіджі Ді Майо, міністр МЗС Італії, звертаючись до наших медиків, – написав Аваков. Та додав, що українці поряд з колегами 11 інших країн стояли поруч з італійськими лікарями у найкритичніший період епідемії на Апеннінах.

"Дякую" українською в т.ч. каже у своєму пості Луіджі Ді Майо, міністр МЗС Італії, звертаючись до наших медиків, які поряд з колегами 11 інших країн стояли поруч з італійськими лікарями у найкритичніший період епідемії на Апеннінах.

"Ми ніколи не забудемо цю вашу допомогу"

https://t.co/DUsQyxqCAo — Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 23, 2020

Що відомо про поїздку українських лікарів до Італії

4 квітня 20 медиків полетіли допомагати італійським лікарям у боротьбі з COVID-19 та набиратися від них досвіду у лікуванні коронавірусу.

полетіли допомагати італійським лікарям у боротьбі з COVID-19 та набиратися від них досвіду у лікуванні коронавірусу. Українських лікарів відправили літаком Нацгвардії Ан-74. Вони перебували у регіоні Марке.

Спершу вони мали пробути в Італії 14 днів, однак згодом термін дещо продовжили.

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