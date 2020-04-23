Українські лікарі, які боролися з коронавірусом в Італії, повертаються додому
Після майже трьох тижнів роботи в лікарнях Італії українські лікарі повертаються додому. Медики допомагали своїм італійським колегам у боротьбі з COVID-19.
Про повернення лікарів з італійських міст Пезаро та Урбіно повідомив у фейсбуці посол України в Італії Євген Перелигін.
Зверніть увагу Італія подякувала українським медикам за допомогу у боротьбі з COVID-19: зворушливе відео
Рятуючи італійських пацієнтів, українські медики набули від італійських колег важливий досвід боротьби з Covid-19, який слугуватиме для лікування хворих в Україні,
– зазначив Перелигін.
За словами самих лікарів, найкращою оцінкою їхньої роботи в місцевих лікарнях стали щирі слова вдячності від місцевих мешканців. Люди впізнавали їх на вулицях та у супермаркетах. Вони дякували медикам за те, що ті відгукнулися та допомагають.
Подяку висловили і монахині монастиря Святої Кьяри. Вони написали на адресу посольства листа.
"Ми вдячні за проявлені братніми українськими лікарями до нас любов та милосердя, жест України вражає нас ще більше саме тому, що ваш народ у цей час торкнулась трагедія війни та страждань", – йдеться у листі.
Українські лікарі повертаються додому з Італії
Реакція міністра МЗС Італії на допомогу українських медиків
Луіджі Ді Майо подякував українським лікарям за допомогу у боротьбі з COVID-19. Він наголосив, що Італія ніколи не забуде про поміч. Про це у твіттері написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
"Дякую" українською каже у своєму пості Луіджі Ді Майо, міністр МЗС Італії, звертаючись до наших медиків, – написав Аваков. Та додав, що українці поряд з колегами 11 інших країн стояли поруч з італійськими лікарями у найкритичніший період епідемії на Апеннінах.
Що відомо про поїздку українських лікарів до Італії
- 4 квітня 20 медиків полетіли допомагати італійським лікарям у боротьбі з COVID-19 та набиратися від них досвіду у лікуванні коронавірусу.
- Українських лікарів відправили літаком Нацгвардії Ан-74. Вони перебували у регіоні Марке.
- Спершу вони мали пробути в Італії 14 днів, однак згодом термін дещо продовжили.
Коронавірус в Італії: останні новини
- Станом на 23 квітня у країні зафіксували понад 187 тисяч випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 25 тисяч людей, одужали – 54 тисяч.
- Протягом останніх діб з лікарень виписали рекордну кількість людей.
- Від 4 травня Італія поступово послаблює карантинні обмеження. Людям можна буде влаштовувати поодинокі пробіжки вулицями, але не більше, ніж годину на день.
Читайте також
-
Курс валют на 23 квітня: долар мінімально подешевшав, а євро трішки подорожчавсьогодні , 08:30
-
Вбивство Павла Шеремета: слідчі під ранок прийшли з обшуками до Кузьменко і її близькихсьогодні , 12:01
-
Іспанія втретє продовжила надзвичайний стан через коронавіруссьогодні , 08:05
-
Жодна партія не відмовилася від державного фінансування, – НАЗКсьогодні , 09:54
-
Коли запрацює громадський транспорт: прогноз Мінінфраструктурисьогодні , 12:59
-
Коронавірус примирив ворогів: як в Ізраїлі формують уряд національної єдностісьогодні , 07:20