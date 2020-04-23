Украинские врачи, которые боролись с коронавирусом в Италии, возвращаются домой
После почти трех недель работы в больницах Италии украинские врачи возвращаются домой. Медики помогали своим итальянским коллегам в борьбе с COVID-19.
О возвращении врачей из итальянских городов Пезаро и Урбино сообщил в фейсбуке посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.
Обратите внимание Италия поблагодарила украинских медиков за помощь в борьбе с COVID-19: трогательное видео
Спасая итальянских пациентов, украинские медики получили от итальянских коллег важный опыт борьбы с COVID-19, который будет служить для лечения больных в Украине,
– отметил Перелыгин.
По словам самих врачей, лучшей оценкой их работы в местных больницах стали искренние слова благодарности от местных жителей. Люди узнавали их на улицах и в супермаркетах. Они благодарили медиков за то, что те откликнулись и помогают.
Благодарность выразили и монахини монастыря Святой Кьяры. Они написали в адрес посольства письмо.
"Мы благодарны за проявленные братскими украинскими врачами к нам любовь и милосердие, жест Украины поражает нас еще больше именно потому, что вашего народа в это время коснулась трагедия войны и страданий", – говорится в письме.
Украинские врачи возвращаются домой из Италии
Реакция министра МИД Италии на помощь украинских медиков
Луиджи Ди Майо поблагодарил украинских врачей за помощь в борьбе с COVID-19. Он подчеркнул, что Италия никогда не забудет о помощи. Об этом в твиттере написал министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Спасибо" на украинском говорит в своем посте Луиджи Ди Майо, министр МИД Италии, обращаясь к нашим медикам", – написал Аваков. И добавил, что украинцы рядом с коллегами из 11 других стран стояли рядом с итальянскими врачами в критический период эпидемии на Апеннинах.
Что известно о поездке украинских врачей в Италию
- 4 апреля 20 медиков полетели помогать итальянским врачам в борьбе с COVID-19 и набираться от них опыта в лечении коронавируса.
- Украинских врачей отправили самолетом Нацгвардии Ан-74. Они находились в регионе Марке.
- Сначала они должны были пробыть в Италии 14 дней, однако впоследствии срок немного продлили.
Коронавирус в Италии: последние новости
- По состоянию на 23 апреля в стране зафиксировали более 187 тысяч случаев заражения коронавирусом. От болезни умерли 25 тысяч человек, выздоровели – 54 тысячи.
- В течение последних суток из больниц выписали рекордное количество людей.
- С 4 мая Италия постепенно ослабляет карантинные ограничения. Людям можно будет устраивать одиночные пробежки по улицам, но не дольше, чем час в день.
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