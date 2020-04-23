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      Украинские врачи, которые боролись с коронавирусом в Италии, возвращаются домой

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      Врачи, которые боролись с коронавирусом в Италии, возвращаются домой / Фейсбук Евгения Перелыгина

      После почти трех недель работы в больницах Италии украинские врачи возвращаются домой. Медики помогали своим итальянским коллегам в борьбе с COVID-19.

      О возвращении врачей из итальянских городов Пезаро и Урбино сообщил в фейсбуке посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

      Обратите внимание Италия поблагодарила украинских медиков за помощь в борьбе с COVID-19: трогательное видео

      Спасая итальянских пациентов, украинские медики получили от итальянских коллег важный опыт борьбы с COVID-19, который будет служить для лечения больных в Украине,
      – отметил Перелыгин.

      По словам самих врачей, лучшей оценкой их работы в местных больницах стали искренние слова благодарности от местных жителей. Люди узнавали их на улицах и в супермаркетах. Они благодарили медиков за то, что те откликнулись и помогают.

      Благодарность выразили и монахини монастыря Святой Кьяры. Они написали в адрес посольства письмо.

      "Мы благодарны за проявленные братскими украинскими врачами к нам любовь и милосердие, жест Украины поражает нас еще больше именно потому, что вашего народа в это время коснулась трагедия войны и страданий", – говорится в письме.

      Украинские врачи возвращаются домой из Италии

       

      Реакция министра МИД Италии на помощь украинских медиков

      Луиджи Ди Майо поблагодарил украинских врачей за помощь в борьбе с COVID-19. Он подчеркнул, что Италия никогда не забудет о помощи. Об этом в твиттере написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

      "Спасибо" на украинском говорит в своем посте Луиджи Ди Майо, министр МИД Италии, обращаясь к нашим медикам", – написал Аваков. И добавил, что украинцы рядом с коллегами из 11 других стран стояли рядом с итальянскими врачами в критический период эпидемии на Апеннинах.

      Что известно о поездке украинских врачей в Италию

      • 4 апреля 20 медиков полетели помогать итальянским врачам в борьбе с COVID-19 и набираться от них опыта в лечении коронавируса.
      • Украинских врачей отправили самолетом Нацгвардии Ан-74. Они находились в регионе Марке.
      • Сначала они должны были пробыть в Италии 14 дней, однако впоследствии срок немного продлили.

      Коронавирус в Италии: последние новости

      • По состоянию на 23 апреля в стране зафиксировали более 187 тысяч случаев заражения коронавирусом. От болезни умерли 25 тысяч человек, выздоровели – 54 тысячи.
      • В течение последних суток из больниц выписали рекордное количество людей.
      • С 4 мая Италия постепенно ослабляет карантинные ограничения. Людям можно будет устраивать одиночные пробежки по улицам, но не дольше, чем час в день.

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Новости политики Арсен Аваков Медицина Лечение Здоровье
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