Украинские врачи, которые боролись с коронавирусом в Италии, возвращаются домой

После почти трех недель работы в больницах Италии украинские врачи возвращаются домой. Медики помогали своим итальянским коллегам в борьбе с COVID-19.

О возвращении врачей из итальянских городов Пезаро и Урбино сообщил в фейсбуке посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

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Спасая итальянских пациентов, украинские медики получили от итальянских коллег важный опыт борьбы с COVID-19, который будет служить для лечения больных в Украине,

– отметил Перелыгин.

По словам самих врачей, лучшей оценкой их работы в местных больницах стали искренние слова благодарности от местных жителей. Люди узнавали их на улицах и в супермаркетах. Они благодарили медиков за то, что те откликнулись и помогают.

Благодарность выразили и монахини монастыря Святой Кьяры. Они написали в адрес посольства письмо.

"Мы благодарны за проявленные братскими украинскими врачами к нам любовь и милосердие, жест Украины поражает нас еще больше именно потому, что вашего народа в это время коснулась трагедия войны и страданий", – говорится в письме.

Украинские врачи возвращаются домой из Италии

Реакция министра МИД Италии на помощь украинских медиков

Луиджи Ди Майо поблагодарил украинских врачей за помощь в борьбе с COVID-19. Он подчеркнул, что Италия никогда не забудет о помощи. Об этом в твиттере написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Спасибо" на украинском говорит в своем посте Луиджи Ди Майо, министр МИД Италии, обращаясь к нашим медикам", – написал Аваков. И добавил, что украинцы рядом с коллегами из 11 других стран стояли рядом с итальянскими врачами в критический период эпидемии на Апеннинах.

"Дякую" українською в т.ч. каже у своєму пості Луіджі Ді Майо, міністр МЗС Італії, звертаючись до наших медиків, які поряд з колегами 11 інших країн стояли поруч з італійськими лікарями у найкритичніший період епідемії на Апеннінах.

"Ми ніколи не забудемо цю вашу допомогу"

https://t.co/DUsQyxqCAo — Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 23, 2020

Что известно о поездке украинских врачей в Италию

4 апреля 20 медиков полетели помогать итальянским врачам в борьбе с COVID-19 и набираться от них опыта в лечении коронавируса.

итальянским врачам в борьбе с COVID-19 и набираться от них опыта в лечении коронавируса. Украинских врачей отправили самолетом Нацгвардии Ан-74. Они находились в регионе Марке.

Сначала они должны были пробыть в Италии 14 дней, однако впоследствии срок немного продлили.

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