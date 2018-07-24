20:00
24 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
25°C 18°C
  • середа
    27°C 17°C
  • четвер
    26°C 18°C
  • п'ятниця
    26°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чорна мітка від Путіна. Туалетні роботи РФ
Вєсті Кремля
20:40, 23 липня
Вєсті.UA. Український містер Бін. Обнімашки в Раді
Вєсті.UA
20:27, 23 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ

Листування з Сенцовим: про що мріє та думає український політв'язень

45 Читать новость на русском

В Олега Сенцова кришаться зуби, випадає волосся, болить серце, йому складно рухатись і думати. Він не припиняє голодування в російській колонії. І, як не дивно, навіть у такій ситуації, режисер активно продовжує працювати над своїми проектами. Це все він описує у своїх листах друзям та рідним.

Сестра Сенцова Наталя Каплан розповіла, що брат уже мало схожий на того високого, м'язистого чоловіка, з яким вона спілкувалася ще три роки тому. 

Читайте також: Сенцов написав нового листа: "Мені важко повірити у речі, які відбуваються навколо мого імені"

Їм дали всього дві години поговорити. Олег розпитував про сім'ю. Наталя зазначила, що найбільше страждає його мати Людмила Сенцова.

Їй, напевно, це все важче пережити, ніж самому Олегу,
– наголосила сестра Сенцова.

Під час особистої розмови Наталія натякала братові, аби той зупинив голодування. Але всі її спроби відмовити були марними. Та, не зважаючи на зовнішній вигляд, всередині він все такий же міцний і цілеспрямований, як і в перший день свого протесту. Єдине, що може похитнути його волю, зустріч із найріднішими. Аби не впасти в депресію Олег відмовляється бачити дітей та матір.

Сенцова і далі підтримують у всьому світі. З ним листуються друзі, які про нього дізналися лише після затримання. Зокрема, кінорежисер Ахтем Сеітаблаєв, акторка Римма Зюбіна, письменник Андрій Курков та співак Андрій Хливнюк.

Найсвіжішого листа від Сенцова отримала його колега Марія Старожицька. За її словами, спершу відправляла слова підтримки та писала про свої сценарії, кликала Олега на презентацію свого фільму. Зазначила, з часів перебування Сенцова у Лєфортовому його почерк змінився – став дрібніший та менш розбірливий. Попри те, що вони з Олегом майже не знайомі, він продовжує давати Марії професійні поради.

Десятки листів відправила Сенцову його подруга Анна Паленчук. Вона розповіла, Олег жаліється, що йому важко рухатись і складно думати. Однак режисер активно цікавиться новинами світової індустрії. Розпитував, хто переміг на Каннському кінофестивалі. А ще написав, що продовжує працювати над власними проектами. 

Він думає про свої творчі плани, хоче знімати кіно. У листі написано: "я закриваю очі і бачу цей світ". Попри голодування у цьому Заполяр'ї у Лабитнангі він мріє про свій проект,
– сказала Паленчук.

Кожному адресанту Олег Сенцов дякує за підтримку та просить, щоб більше уваги приділяли іншим політв'язням, адже він голодує не тільки за себе.

Автор: Єгор Скоріна
Теги: Новини України Олег Сенцов Українці в полоні РФ заручники голодування
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Стрибки долара і євро: чому не варто панікувати через курс валют
сьогодні, 19:01 Стрибки долара і євро: чому не варто панікувати через курс валют
Яніна Ткачук 947
Який фітнес-браслет кращий: Xiaomi Mi Band 3 чи Huawei TalkBand B5
сьогодні, 18:04 Який фітнес-браслет кращий: Xiaomi Mi Band 3 чи Huawei TalkBand B5
229
Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео
сьогодні, 18:03 Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео
1126
Новий законопроект США: про Крим, рахунки Путіна та санкції проти Росії
сьогодні, 17:06 Новий законопроект США: про Крим, рахунки Путіна та санкції проти Росії
Блог Медіа 816
Рак шкіри: все, що варто знати про родимки, відпочинок на сонці, солярій і меланому
сьогодні, 16:05 Рак шкіри: все, що варто знати про родимки, відпочинок на сонці, солярій і меланому
Олександр Бевза 963
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Штаби політсил, які попередньо проходять до Ради. Виборча ніч (Фото)
 29 жовтня 2012 , 22:00
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук