Листування з Сенцовим: про що мріє та думає український політв'язень

В Олега Сенцова кришаться зуби, випадає волосся, болить серце, йому складно рухатись і думати. Він не припиняє голодування в російській колонії. І, як не дивно, навіть у такій ситуації, режисер активно продовжує працювати над своїми проектами. Це все він описує у своїх листах друзям та рідним.

Сестра Сенцова Наталя Каплан розповіла, що брат уже мало схожий на того високого, м'язистого чоловіка, з яким вона спілкувалася ще три роки тому.

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Їм дали всього дві години поговорити. Олег розпитував про сім'ю. Наталя зазначила, що найбільше страждає його мати Людмила Сенцова.

Їй, напевно, це все важче пережити, ніж самому Олегу,

– наголосила сестра Сенцова.

Під час особистої розмови Наталія натякала братові, аби той зупинив голодування. Але всі її спроби відмовити були марними. Та, не зважаючи на зовнішній вигляд, всередині він все такий же міцний і цілеспрямований, як і в перший день свого протесту. Єдине, що може похитнути його волю, зустріч із найріднішими. Аби не впасти в депресію Олег відмовляється бачити дітей та матір.

Сенцова і далі підтримують у всьому світі. З ним листуються друзі, які про нього дізналися лише після затримання. Зокрема, кінорежисер Ахтем Сеітаблаєв, акторка Римма Зюбіна, письменник Андрій Курков та співак Андрій Хливнюк.

Найсвіжішого листа від Сенцова отримала його колега Марія Старожицька. За її словами, спершу відправляла слова підтримки та писала про свої сценарії, кликала Олега на презентацію свого фільму. Зазначила, з часів перебування Сенцова у Лєфортовому його почерк змінився – став дрібніший та менш розбірливий. Попри те, що вони з Олегом майже не знайомі, він продовжує давати Марії професійні поради.

Десятки листів відправила Сенцову його подруга Анна Паленчук. Вона розповіла, Олег жаліється, що йому важко рухатись і складно думати. Однак режисер активно цікавиться новинами світової індустрії. Розпитував, хто переміг на Каннському кінофестивалі. А ще написав, що продовжує працювати над власними проектами.

Він думає про свої творчі плани, хоче знімати кіно. У листі написано: "я закриваю очі і бачу цей світ". Попри голодування у цьому Заполяр'ї у Лабитнангі він мріє про свій проект,

– сказала Паленчук.

Кожному адресанту Олег Сенцов дякує за підтримку та просить, щоб більше уваги приділяли іншим політв'язням, адже він голодує не тільки за себе.