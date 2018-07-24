Переписка с Сенцовым: о чем мечтает и думает украинский политзаключенный

У Олега Сенцова крошатся зубы, выпадают волосы, болит сердце, ему сложно двигаться и думать. Он не прекращает голодовку в российской колонии. И, как не странно, даже в такой ситуации, режиссер продолжает активно работать над своими проектами. Все это он описывает в своих письмах друзьям и родным.

Сестра Сенцова Наталья Каплан рассказала, что брат уже мало похож на того высокого, мускулистого мужчину, с которым она общалась еще три года назад.

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Им дали всего два часа поговорить. Олег расспрашивал о семье. Наталья отметила, что больше всего страдает его мать Людмила Сенцова.

Ей, наверное, это все труднее пережить, чем самому Олегу,

– отметила сестра Сенцова.

Во время личной беседы Наталья намекала брату, чтобы тот остановил голодовку. Но все ее попытки отговорить были тщетны. И, не смотря на внешний вид, внутри он все такой же крепкий и целеустремленный, как и в первый день своего протеста. Единственное, что может поколебать его волю, встреча с родными. Чтобы не впасть в депрессию Олег отказывается видеть детей и мать.

Сенцова и дальше поддерживают во всем мире. С ним переписываются друзья, которые о нем узнали только после задержания. В частности, кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев, актриса Римма Зюбина, писатель Андрей Курков и певец Андрей Хлывнюк.

Новое письмо от Сенцова получила его коллега Мария Старожицкая. По ее словам, сначала отправляла слова поддержки и писала свои сценарии, звала Олега на презентацию своего фильма. Отметила, со времен пребывания Сенцова в Лефортовом его почерк изменился – стал мельче и менее разборчив. Несмотря на то, что они с Олегом почти не знакомы, он продолжает давать Марии профессиональные советы.

Десятки писем отправила Сенцову его подруга Анна Паленчук. Она рассказала, Олег жалуется, что ему трудно двигаться и сложно думать. Однако режиссер активно интересуется новостями мировой индустрии. Расспрашивал, кто победил на Каннском кинофестивале. А еще написал, что продолжает работать над собственными проектами.

Он думает о своих творческих планах, хочет снимать кино. В письме написано "я закрываю глаза и вижу этот мир". Несмотря на голодание в этом Заполярье в Лабытнанги он мечтает о своем проекте,

– сказала Паленчук.

Каждого адресанта Олег Сенцов благодарит за поддержку и просит, чтобы больше внимания уделяли другим политзаключенным, ведь он голодает не только за себя.