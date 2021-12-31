Правоохоронці, знешкоджуючи злочинця, застосували зброю. Одна з випущених куль потрапила у стіну примірювальної, де перебувала дитина – вона померла на руках у матері.
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Департамент поліції США в Лос-Анджелесі опублікував відео, на якому видно, що дівчинка зазнала поранення після того, як офіцер вистрілив у підозрюваного, 24-річного Даніеля Лопеса.
Чи правильно вчинила поліція
Ексначальник відділу цивільних прав у прокуратурі Штатів у Центральному окрузі Каліфорнії Майкл Дженнако зазначив, що однозначної відповіді чи правильно вчинила поліція немає.
Офіцери в екстремальній обстановці повинні діяти швидко, щоб уникнути невинних жертв,
– пояснив він.