Правоохранители, обезвреживая преступника, применили оружие. Одна из выпущенных пуль попал в стену примерочной, где находился ребенок – он умер на руках у матери.
Читайте также Во время стрельбы в США погибли четыре человека
Департамент полиции США в Лос-Анджелесе опубликовал видео, на котором видно, что девочка получила ранение после того, как офицер выстрелил в подозреваемого, 24-летнего Даниэля Лопеса.
Правильно ли поступила полиция
Экс-начальник отдела гражданских прав в прокуратуре Штатов в Центральном округе Калифорнии Майкл Дженнако отметил, что однозначного ответа правильно ли поступила полиция нет.
Офицеры в экстремальной обстановке должны действовать быстро во избежание невинных жертв,
– объяснил он.