Львів з 30 жовтня перейшов у червону карантинну зону. Міністерство здоров'я радить максимально обмежити соціальні контакти. Своєю чергою, компанія Bolt, дбаючи про безпеку користувачів, продовжує запуск сервісу Bolt Food в українських містах.
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У Львові запустили Bolt Food
Сервіс доставки їжі Bolt Food став доступним у Львові. Він дозволяє користувачам не відмовлятися від смачних страв під час карантину та замовляти їх додому з ресторанів-партнерів. Доставку їжі здійснюють безконтактно. При оформленні замовлення слід вказати конкретне місце, де потрібно залишити пакунок. Мінімальна вартість замовлення становить 100 гривень. Його можна оплатити банківською карткою.
У період запуску послуга Bolt Food буде безкоштовною – користувачі оплачуватимуть лише вартість замовлення у закладі. Щоб скористатися сервісом, потрібно завантажити додаток Bolt Food на свій смартфон. Якщо в телефоні вже є застосунок Bolt, то збережені адреси перенесуться з нього автоматично.
Сервіс співпрацює з понад сотнею закладів
Наразі з Bolt Food співпрацюють понад 100 закладів харчування – KFC, Celentano, Lviv Croissants, Цукор тощо. Цей перелік постійно розширюється, позаяк щодня до сервісу під'єднуються нові ресторани. В додатку діє знижка 30% на всі замовлення страв із закладів-партнерів.
На ринку доставки їжі послуга Bolt Food стає дедалі популярнішою – жителі Києва, Харкова та Дніпра вже оцінили її численні переваги. Саме тому ми продовжуємо експансію сервісу і запускаємо його у Львові. Це прогресивне місто, яке активно підтримує інновації,
– зауважила регіональна менеджерка Bolt Food в Україні Валерія Бабич.
Bolt Food запустили у Києві торік. Зовсім нещодавно він також з'явився в Харкові та Дніпрі. Своєю чергою, Львів став четвертим містом, де став доступним цей сервіс.
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Коротко про компанію Bolt
- Bolt – це мультидодаток, головною метою якого є зробити пересування містом доступнішим, безпечнішим та екологічнішим.
- Послугами компанії користуються 75 мільйонів людей у 45 країнах Європи та Африки.
- За допомогою застосунка можна користуватися низкою послуг – виклик автомобілів, каршерінґ, прокат електросамокатів і електровелосипедів, доставка їжі та продуктів.
- Наразі із компанією співпрацюють 2,5 мільйона водіїв і 100 тисяч кур'єрів в усьому світі.
- Усі поїздки Bolt в Європі є вуглецево нейтральними, адже компанія прагне зменшити свій екологічний слід, за стратегією "Green Plan".
- В Україні послуги Bolt доступні у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі та інших містах.