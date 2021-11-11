Львів з 30 жовтня перейшов у червону карантинну зону. Міністерство здоров'я радить максимально обмежити соціальні контакти. Своєю чергою, компанія Bolt, дбаючи про безпеку користувачів, продовжує запуск сервісу Bolt Food в українських містах.

Цікаво Львів ввів додаткові обмеження для роботи кафе та ресторанів: які саме

У Львові запустили Bolt Food

Сервіс доставки їжі Bolt Food став доступним у Львові. Він дозволяє користувачам не відмовлятися від смачних страв під час карантину та замовляти їх додому з ресторанів-партнерів. Доставку їжі здійснюють безконтактно. При оформленні замовлення слід вказати конкретне місце, де потрібно залишити пакунок. Мінімальна вартість замовлення становить 100 гривень. Його можна оплатити банківською карткою.

У період запуску послуга Bolt Food буде безкоштовною – користувачі оплачуватимуть лише вартість замовлення у закладі. Щоб скористатися сервісом, потрібно завантажити додаток Bolt Food на свій смартфон. Якщо в телефоні вже є застосунок Bolt, то збережені адреси перенесуться з нього автоматично.

Сервіс співпрацює з понад сотнею закладів

Наразі з Bolt Food співпрацюють понад 100 закладів харчування – KFC, Celentano, Lviv Croissants, Цукор тощо. Цей перелік постійно розширюється, позаяк щодня до сервісу під'єднуються нові ресторани. В додатку діє знижка 30% на всі замовлення страв із закладів-партнерів.

На ринку доставки їжі послуга Bolt Food стає дедалі популярнішою – жителі Києва, Харкова та Дніпра вже оцінили її численні переваги. Саме тому ми продовжуємо експансію сервісу і запускаємо його у Львові. Це прогресивне місто, яке активно підтримує інновації,

– зауважила регіональна менеджерка Bolt Food в Україні Валерія Бабич.

Bolt Food запустили у Києві торік. Зовсім нещодавно він також з'явився в Харкові та Дніпрі. Своєю чергою, Львів став четвертим містом, де став доступним цей сервіс.

Читайте також Черги на шопінг, а не вакцину: як нещеплені львів'яни обходять у ТРЦ червону зону

Коротко про компанію Bolt