Львов с 30 октября перешел в красную карантинную зону. Министерство здравоохранения советует максимально ограничить социальные контакты. В свою очередь, компания Bolt, заботясь о безопасности пользователей, продолжает запуск сервиса Bolt Food в украинских городах.

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Во Львове запустили Bolt Food

Сервис доставки еды Bolt Food стал доступен во Львове. Он позволяет пользователям не отказываться от вкусных блюд во время карантина и заказывать их на дом из ресторанов-партнеров. Доставку еды осуществляют бесконтактно. При оформлении заказа следует указать конкретное место, где нужно оставить пакет. Минимальная стоимость заказа составляет 100 гривен. Его можно оплатить банковской картой.

В период запуска услуга Bolt Food будет бесплатной – пользователи будут оплачивать только стоимость заказа в заведении. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение Bolt Food на свой смартфон. Если в телефоне уже есть приложение Bolt, то сохраненные адреса перенесутся из него автоматически.

Сервис сотрудничает с более чем сотней заведений

Сейчас с Bolt Food сотрудничают больше 100 заведений питания – KFC, Celentano, Lviv Croissants, Цукор и др. Этот перечень постоянно расширяется, поскольку ежедневно к сервису подключаются новые рестораны. В приложении действует скидка 30% на все заказы блюд из заведений-партнеров.

На рынке доставки еды услуга Bolt Food становится все популярнее – жители Киева, Харькова и Днепра уже оценили ее многочисленные преимущества. Именно поэтому мы продолжаем экспансию сервиса и запускаем его во Львове. Это прогрессивный город, который активно поддерживает инновации,

– заметила региональная менеджер Bolt Food в Украине Валерия Бабич.

Bolt Food запустили в Киеве в прошлом году. Совсем недавно он также появился в Харькове и Днепре. В свою очередь, Львов стал четвертым городом, где стал доступным этот сервис.

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Кратко о компании Bolt