10-річна Тетянка постраждала у ДТП найбільше. Окрім цього, дівчинка втратила батька, який закрив неї, щоб врятувати.

До теми На Львівщині трапилась моторошна ДТП: фура розтрощила магазин, є загиблі

10-річну Тетяну вже виписали додому

Дівчинку рятували медики дитячої лікарні на вулиці Орлика. У медзакладі розповіли, що Тетянку 1 листопада виписали з ортопедо-травматологічного відділення. Наразі вона продовжуватиме лікуватися вдома. Лікування було довгим та непростим. Однак дівчинка усе витримала. Наразі її стан – задовільний.

Дівчинка самостійно харчується звичайною неподрібненою їжею, усміхається, активна, самостійно сидить у ліжку та готується до вертикалізації, а надалі – до протезування,

– зазначили у лікарні.

Після ДТП Тетянка потрапила у відділення інтенсивної терапії для дітей після трансплантацій, нейрохірургічних та реконструктивних операцій. Стан дівчинки був надзвичайно важким. У дитини діагностували:

політравму;

закриту черепно-мозкову травму;

забій головного мозку важкого ступеня;

мозкову кому 2;

закриту травму грудної клітки та тупу травму живота;

травматичну ампутацію лівої ноги на рівні нижньої третини стегнової кістки.

Окрім цього, вона мала множинні переломи тазу, нижніх та верхніх кінцівок. Завдяки реанімаційним заходам лікарям вдалося зберегти життя дівчинки та відновити усі життєво важливі функції.

Зауважте Три втрачені життя: з'явилося відео перед моментом кривавої ДТП на Львівщині

Невдовзі Тетянка знову зможе ходити

Медикам вдалося вивести дитину з коми у стан нормальної фізіологічної свідомості. Тетянці провели 2 операції за життєвими показами. Після переведення дівчинки в ортопедо-травматологічне відділення їй провели:

лікування важкого перелому кісток тазу за допомогою апарату зовнішньої фіксації;

оперативне лікування перелому шийки стегнової кістки;

консервативно пролікували переломи кісток правої гомілки та лівої плечової кістки.

"Також проведена операція на лицевому черепі – це високотехнічне оперативне втручання зі збереження жувального суглоба дитини. Окрім цього, ще з перших днів перебування у відділенні інтенсивної терапії, наші фахівці з реабілітації почали працювати над відновленням Тетяни", – зауважили у лікарні.

Після множинних переломів функція рук та ніг дівчинки вже повністю відновилася. Тетяна вже може самостійно сідати. Невдовзі після повторного обстеження дівчинка розпочне свій шлях до відновлення ходьби.

Смертельна ДТП у Рудках: коротко