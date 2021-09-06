Смертельна аварія трапилася у центрі міста біля ринку. Водій вантажівки не впорався з керуванням та влетів у будівлю.

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Лікарі продовжують боротись за життя постраждалих

У Рудках 3 вересня вантажівка на швидкості влетіла у будівлю магазину. 36-річний водій та 2 перехожих, 47-річні жінка та чоловік, загинули на місці. Також до лікарні потрапили двоє неповнолітніх дівчат віком 10 та 15 років.

10-річна дівчинка наразі перебуває у стабільно важкому стані. Завдяки злагодженій роботі лікарів Дитячої лікарні на вулиці Орлика та восьмої міської клінічної лікарні життя дитини вдалося зберегти. Їй провели 2 операції за життєвими показами. Медики діагностували у дівчинки низку травм:

політравму;

закриту черепно-мозкову травму;

забій головного мозку важкого ступеня;

мозкову кому;

закриту травму грудної клітки;

тупу травму живота;

травматичну ампутацію лівої нижньої кінцівки на рівні нижньої третини стегнової кістки;

множинні переломи тазу, нижніх та верхніх кінцівок.

Наразі маленька пацієнтка отримує інтенсивну медикаментозну терапію. Поруч з дівчинкою перебувають її мама та лікарі інтенсивної терапії, які цілодобово надають дитині необхідне лікування. Наразі потреби у переливанні крові немає.

Сім'я дівчинки просить про допомогу усіх небайдужих. Рідні оголосили збір коштів на дорогий протез. Реквізити: 5375 4141 2573 0456 (Monobank) – Іван Петрівський;

5168 7554 6065 9010 (“Приватбанк”) – Олена Качмар;

4441 1144 5431 4129 (Monobank) – Андрій Петрівський;

5167 8032 0712 9987 (“Ощадбанк”) – Олена Качмар;

5354 6550 3834 7367 (Ukrsibbank) – Оксана Качмар.

Своєю чергою, 15-річна постраждала також перебуває у стабільно важкому стані. У неї діагностували політравму, травматичний шок, переломом кісток тазу, відкриту черепно-мозкову травму та травму хребта. Дівчинці провели 2 оперативних втручання.

Наразі вона отримує всю необхідну медичну допомогу, розпочато харчування. Біля неї знаходяться її рідні,

– зауважили у лікарні.

Обом дітям зробили комп'ютерну томографію в режимі політравми. Щодня консиліум лікарів обговорює наступну тактику лікування постраждалих.

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Смертельна ДТП у Рудках: коротко