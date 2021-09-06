Смертельна аварія трапилася у центрі міста біля ринку. Водій вантажівки не впорався з керуванням та влетів у будівлю.
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Лікарі продовжують боротись за життя постраждалих
У Рудках 3 вересня вантажівка на швидкості влетіла у будівлю магазину. 36-річний водій та 2 перехожих, 47-річні жінка та чоловік, загинули на місці. Також до лікарні потрапили двоє неповнолітніх дівчат віком 10 та 15 років.
10-річна дівчинка наразі перебуває у стабільно важкому стані. Завдяки злагодженій роботі лікарів Дитячої лікарні на вулиці Орлика та восьмої міської клінічної лікарні життя дитини вдалося зберегти. Їй провели 2 операції за життєвими показами. Медики діагностували у дівчинки низку травм:
- політравму;
- закриту черепно-мозкову травму;
- забій головного мозку важкого ступеня;
- мозкову кому;
- закриту травму грудної клітки;
- тупу травму живота;
- травматичну ампутацію лівої нижньої кінцівки на рівні нижньої третини стегнової кістки;
- множинні переломи тазу, нижніх та верхніх кінцівок.
Наразі маленька пацієнтка отримує інтенсивну медикаментозну терапію. Поруч з дівчинкою перебувають її мама та лікарі інтенсивної терапії, які цілодобово надають дитині необхідне лікування. Наразі потреби у переливанні крові немає.
Своєю чергою, 15-річна постраждала також перебуває у стабільно важкому стані. У неї діагностували політравму, травматичний шок, переломом кісток тазу, відкриту черепно-мозкову травму та травму хребта. Дівчинці провели 2 оперативних втручання.
Наразі вона отримує всю необхідну медичну допомогу, розпочато харчування. Біля неї знаходяться її рідні,
– зауважили у лікарні.
Обом дітям зробили комп'ютерну томографію в режимі політравми. Щодня консиліум лікарів обговорює наступну тактику лікування постраждалих.
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Смертельна ДТП у Рудках: коротко
- Приблизно о 16:20 вантажівка на швидкості влетіла у будівлю магазину.
- Фура знесла електроопору та збила людей, які перебували на тротуарі.
- Загинули водій та 47-річні чоловік та жінка. На щастя, двох дівчат вдалося врятувати.
- Очевидці ДТП розповіли, що водій почав сигналити ще на в'їзді у місто. Ймовірно, у вантажівки відмовили гальма.
- У мережі з'явилося відео з камер спостереження, які зафіксували момент аварії.
- Частину траси Львів – Самбір тимчасово заблокували, адже вантажівку станом на 4 вересня досі не забрали.