Від удару перекинувся на дах: п'яний львів'янин без прав вчинив потрійну ДТП – фото

Чоловік відмовився від перевірки на стан алкогольного сп'яніння. Однак патрульні помітили, що він таки був п'яний.

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П'яний львів'янин не мав водійського посвідчення

Приблизно о 22:00 на вулиці Городоцькій патрульні зупинили автомобіль Opel Astra, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Поліцейські помітили, що 36-річний львів'янин був п'яним. Проте від перевірки він відмовився.

Правоохоронці з'ясували, що чоловіка позбавили права керування транспортними засобами.

На нього склали протокол за керування автомобілем у стані сп'яніння двічі впродовж року

Також на водія винесли постанову за "керування автівкою особою, позбавленою такого права".

Оскільки львів'янина зупинили біля його дому, він зачинив своє авто та пішов.



Чоловіка зупинили за порушення ПДР / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Чоловік вчинив потрійну ДТП

Через півтори години патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Головатого. Там водій Opel Astra не дотримався бокового інтервалу і зіштовхнувся з Volkswagen та припаркованим автомобілем Skoda. Від удару авто винуватця аварії перекинулось на дах.

Приїхавши на місце події, патрульні зрозуміли, що ДТП спричинив чоловік, якого вони вже зупиняли. Львів'янин знову відмовився від перевірки на стан сп'яніння. На нього виписали аналогічні адмінматеріали та протокол за "порушення ПДР, що призвело до ДТП".



П'яний львів'янин спричинив потрійну ДТП / Фото Патрульної поліції Львівщини



Від удару авто перекинулось на дах / Фото Патрульної поліції Львівщини