Олег Солод работает предпринимателем более 13 лет. Он предоставляет услуги по аренде и эксплуатации недвижимого имущества. Также мужчина занимается розничной торговлей.

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Мужчина находился за рулем под действием наркотиков

В постановлении суда говорится, что в Дрогобыче ночью 26 октября Олега Солода остановили за рулем Toyota Corolla на улице Раневицкой. Патрульные заметили у него признаки наркотического опьянения. Заключение врача Дрогобычской городской больницы это подтвердил.

Во время судебного заседания мужчина отрицал свою вину. Он заявил, что не употребляет наркотики, однако правоохранители ему не поверили и отвезли в больницу. Солод просил закрыть судью производство по делу по ряду причин:

полицейские не предоставили направление на прохождение освидетельствования на состояние опьянения;

не вручили акт о прохождении экспертизы;

не разъяснили его права;

не сообщили, с помощью какого теста проводили осмотр.

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Предприниматель избежал наказания

Судья Дрогобычского горрайонного суда Руслана Курус отметила, что к материалам дела не приобщили доказательств, подтверждающих соблюдение процедуры направления водителя на экспертизу относительно состояния наркотического опьянения.

В материалах протокола серии есть фотоснимок, на котором есть изображение с записью Multi-Drug Screen Test от 26.10.2021, из которого невозможно установить ни объекта изображения, ни его маркировки (названия, даты) и других опознавательных признаков, что свидетельствует о непринадлежности данного доказательства,

– говорится в постановлении суда.

Судья, исследовав материалы дела, закрыла производство о нетрезвое вождение за отсутствия состава преступления. Солоду грозило 17 тысяч гривен штрафа и лишение водительского удостоверения на год. По украинскому законодательству, на это постановление еще можно подать апелляцию.