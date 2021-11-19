Олег Солод працює підприємцем понад 13 років. Він надає послуги з оренди й експлуатації нерухомого майна. Також чоловік займається роздрібною торгівлею.

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Чоловік перебував за кермом під дією наркотиків

У постанові суду мовиться, що в Дрогобичі вночі 26 жовтня Олега Солода зупинили за кермом Toyota Corolla на вулиці Раневицькій. Патрульні помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Висновок лікаря Дрогобицької міської лікарні це підтвердив.

Під час судового засідання чоловік заперечував свою провину. Він заявив, що не вживає наркотики, однак правоохоронці йому не повірили та відвезли до лікарні. Солод просив закрити суддю провадження у справі через низку причин:

поліцейські не надали скерування на проходження огляду на стан сп'яніння;

не вручили акт про проходження експертизи;

не роз'яснили його права;

не повідомили, за допомогою якого тесту проводили огляд.

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Підприємець уникнув покарання

Суддя Дрогобицького міськрайонного суду Руслана Курус зауважила, що до матеріалів справи не долучили доказів, які підтверджують дотримання процедури скерування водія на експертизу щодо стану наркотичного сп'яніння.

У матеріалах протоколу серії є фотознімок, на якому є зображення із записом Multi-Drug Screen Test від 26.10.2021, з якого неможливо встановити ані об'єкту зображення, ані його маркування (назви, дати) та інших розпізнавальних ознак, що свідчить про неналежність даного доказу,

– мовиться у постанові суду.

Суддя, дослідивши матеріали справи, закрила провадження про нетверезе кермування через відсутність складу злочину. Солоду загрожувало 17 тисяч гривень штрафу та позбавлення водійського посвідчення на рік. За українським законодавством, на цю постанову ще можна подати апеляцію.