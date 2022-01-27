Областная власть всецело поддерживает этот проект. Новый завод создаст ряд рабочих мест в регионе.

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На Львовщине хотят построить новый завод

Представители облсовета и ЛОГА 25 января встретились с делегацией инвесторов из Катара, Саудовской Аравии и Китая. Они приехали в Украину, чтобы презентовать свой проект и заручиться поддержкой местных властей и содействием правительства.

Иностранцы хотят создать в Червоноградском районе промышленный комплекс по производству синтетического жидкого топлива. Его будут изготавливать из сырья Львовско-Волынского каменноугольного бассейна. Стоимость проекта – примерно 5 миллиардов долларов.

По словам разработчиков проекта, на Львовщине планируют внедрение ряда новейших технологий мирового уровня, которые до сих пор не использовались в Украине,

– отметили в ЛОС.

Строительство такого завода ускорит социально-экономическое развитие региона и даст возможность создать новые рабочие места и привлечь инвестиции.



Представители властей области встретились с иностранными инвесторами / Фото ЛОС

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Областная власть будет поддерживать проект

Представители областной власти полностью поддержали новое строительство. Они обещали посодействовать в инвестиционном сопровождении, в частности помочь получить разрешительные документы, найти земельные участки и наладить коммуникацию с местными властями и населением. Также инвесторам помогут в решении проблемных вопросов, с которыми, вероятно, они столкнутся.

Заместитель комиссии по вопросам инженерного, жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и ТЭКа Тарас Подворный заметил, что этот новый завод позволит восстановить индустриальный Червоноградский район и территорию всего Львовско-Волынского угольного бассейна, которые сейчас страдают от закрытия отдельных горных предприятий.

"Приоритетом областного совета является создание рабочих мест, а также внедрение мероприятий по энергосбережению и строительство современных заводов, поэтому уверен, что на региональном уровне исполнительная ветвь власти и представительская активно будут способствовать реализации этого проекта", – добавил чиновник.

Иностранные инвесторы и представители областной власти договорились наработать дорожную карту и алгоритм действий сопровождения проекта на каждом этапе его реализации.