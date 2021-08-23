Авария случилась в апреле 2021 года. Мужчина выехал на встречную полосу и влетел в KIA.

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Львовянин совершил ДТП на трассе Львов – Шегини

Авария произошла 27 апреля примерно в 21:30 на трассе Львов – Шегини.

Станислав Дёрдяй, управляя автомобилем Volkswagen Passat выехал на встречную полосу.

Там он столкнулся с автомобилем KIA.

В результате ДТП оба автомобиля повредились.

В протоколе с места ДТП говорится, что 29-летний львовянин находился за рулем в нетрезвом состоянии.

В частности, тест на устройстве "Драгер" показал результат 0,7 промилле, что в 3,5 раза превышает разрешенную норму алкоголя в крови.

Мужчина заявил, что пил только лекарства

Во время судебного заседания Дёрдяй опроверг, что употреблял алкоголь перед тем, как сел за руль. Львовянин заявил, что он был болен и принимал "Сироп подорожника от кашля Доктор Тайс", который содержит 20% этанола. Также он принимал "Флавовир", который также содержит этанол.

Мужчина предоставил суду медицинские справки, которые подтвердили, что он действительно пил лекарства. Дёрдяй также отметил, что алкотестер может давать погрешность ± 15% при показателях от 0,6 до 2,0 промилле. Поэтому мужчина попросил прекратить производство против него.

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Суд закрыл дело против мужчины

Городокский районный суд на заседании 11 августа рассмотрел сразу 2 протокола по львовянина:

о совершении ДТП;

об управлении в нетрезвом состоянии.

Судья Петр Украинец решил закрыть дело о совершении ДТП из-за того, что истекли сроки привлечения водителя к ответственности – 3 месяца. Кроме того, суд принял во внимание заявления мужчины по употреблению лекарств и вероятной погрешности алкотестера. Судья закрыл и это дело из-за отсутствия состава административного правонарушения.