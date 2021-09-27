Инцидент произошел в поселке Верхнее Синевидное Стрыйского района. Вскоре задержанному сообщат о подозрении.

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Злоумышленник ударил мужчину топором по голове

Правоохранители 26 сентября получили сообщение о том, что в одном из домов в поселке Верхнее Синевидное обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. По указанному адресу немедленно выехали патрульные, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб полиции.

Погибшим оказался 42-летний житель Мукачево. По заключению медиков, причиной его смерти стали травмы головы. Полицейские установили, что смертельную травму погибшему нанес 22-летний местный житель. Мужчины были в гостях у другого жителя села. В ночь с 25 на 26 сентября между ними возник конфликт. Во время ссоры младший ударил старшего топором по голове.



Мужчины были в гостях у своего знакомого / Фото полиции Львовщины

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Мужчине грозит тюрьма

Правоохранители установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Вскоре мужчине сообщат о подозрении в умышленном убийстве. Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит от 7 до 15 лет в тюрьме.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения.



22-летний злоумышленник ударил закарпатца топором / Фото полиции Львовщины



Мужчине грозит до 12 лет за решеткой / Фото полиции Львовщины