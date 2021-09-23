Девушка рассказала, что погибший к ней даже не приставал. Она попросила у мужчины зажигалку, но он отказал.

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Дрогобычанин жестоко убил прохожего

По информации следствия, в Дрогобыче вечером 24 февраля 26-летний Тахир Горняк пил разведенный спирт со своей 24-летней девушкой и знакомым в его квартире. Через некоторое время тот ушел, а пара поссорилась. Девушка вышла из квартиры, а Горняк последовал за ней. Он увидел, как на улице его девушка идет и говорит с каким-то мужчиной.

В переулке возле улицы Школьной в центре города злоумышленник догнал их и из-за ревности напал на прохожего. Горняк нанес мужчине 7 ударов ножом – в шею, грудную клетку, брюшную полость, спину и плечо. От кровопотери 48-летний дрогобычанин умер на месте. После убийства нападавший украл у него мобильный телефон Sigma стоимостью 350 гривен.

Горняк рассказал, что он был пьян. Он убеждал, что в момент убийства думал, что бил мужчину кулаками, а не ножом. Убийца заметил, что был знаком с погибшим и раньше. У них были конфликты, однако убийство он совершил именно из-за ревности.

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Погибший не приставал к девушке убийцы

Во время судебного заседания 24-летняя девушка подтвердила, что в тот вечер пьянствовала с Горняком. Потом они пошли гулять, поссорились и разошлись. Она подошла к мужчине, который стоял на улице, и попросила закурить. Он ей отказал, однако они начали говорить и пошли в парк Степана Бандеры.

Девушка отметила, что не заметила, что мужчина проявлял к ней какую-то симпатию. Через некоторое время к ним на улице подошел Горняк и начал бить мужчину ножом. После убийства злоумышленник и его девушка ушли с места преступления.

Тело погибшего на улице Школьной нашла местная жительница. Она примерно через 10 минут после убийства выгуливала там свою собаку. Правоохранители задержали Горняка через несколько часов.

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Суд наказал злоумышленника

В суде 17 сентября Горняк признал свою вину. Он попросил прощения у родственников своей жертвы. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемый не страдает психическими заболеваниями и осознает свои действия.

Коллегия судей Дрогобычского горрайонного суда в составе Русланы Курус, Лилии Гарасимкив, под председательством Юрия Кучаковского исследовала материалы дела. Горняка признали виновным в убийстве и грабеже. Злоумышленника приговорили к 12 годам в тюрьме. Кроме этого, он должен выплатить 3 миллиона гривен матери и сестре умершего.