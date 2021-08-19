За жизнь девушки боролись более 30 медиков. Ее уже перевели из реанимации в травматологическое отделение.
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В Клинической больнице скорой помощи Львова рассказали, что в течение недели более 30 медиков боролись за жизнь 17-летней девушки. Несовершеннолетнюю привезла в медучреждение карета скорой. Девушка находилась в критическом состоянии.
Едучи на скутере, она столкнулась с автомобилем. И как следствие – с расстройствами жизненных функций поступила в реанимационное отделение нашей больницы,
– добавили в медучреждении.
Пациентке срочно провели компьютерную томографию всего тела и другие необходимые обследования. Девушке диагностировали тяжелую совмещенную травму почти всех участков тела:
- тяжелую черепно-мозговую травму с переломом свода черепа,
- ушиб головного мозга,
- субарахноидальное кровоизлияние,
- тяжелый ушиб обоих легких с дыхательной недостаточностью,
- значительное забрюшинное кровоизлияние в малом тазу,
- разрыв влагалища и перелом костей таза с расхождением симфиза.
Также у пациентки был травматический шок третьей степени с расстройствами сознания, дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью.
Девушка получила множество травм / Фото Клинической больницы скорой помощи Львова
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Врачи спасли пациентке жизнь
В больнице девушке провели комплексную противошоковую интенсивную терапию с пролонгированной искусственной вентиляцией легких. Также ей перелили большое количество крови. Бригады хирургов, гинекологов и травматологов обработали ей раны, выполнили открытую репозицию-стабилизации переломов костей таза и прочее.
Сейчас состояние пациентки стабилизировалось. Ее перевели в травматологическое отделение. Девушку ждет длительный этап лечения и реабилитации.
Врачи спасли пациентке жизнь / Фото Клинической больницы скорой помощи Львова
Девушку ждет реабилитация / Фото Клинической больницы скорой помощи Львова