За жизнь девушки боролись более 30 медиков. Ее уже перевели из реанимации в травматологическое отделение.

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В Клинической больнице скорой помощи Львова рассказали, что в течение недели более 30 медиков боролись за жизнь 17-летней девушки. Несовершеннолетнюю привезла в медучреждение карета скорой. Девушка находилась в критическом состоянии.

Едучи на скутере, она столкнулась с автомобилем. И как следствие – с расстройствами жизненных функций поступила в реанимационное отделение нашей больницы,

– добавили в медучреждении.

Пациентке срочно провели компьютерную томографию всего тела и другие необходимые обследования. Девушке диагностировали тяжелую совмещенную травму почти всех участков тела:

тяжелую черепно-мозговую травму с переломом свода черепа,

ушиб головного мозга,

субарахноидальное кровоизлияние,

тяжелый ушиб обоих легких с дыхательной недостаточностью,

значительное забрюшинное кровоизлияние в малом тазу,

разрыв влагалища и перелом костей таза с расхождением симфиза.

Также у пациентки был травматический шок третьей степени с расстройствами сознания, дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью.



Девушка получила множество травм / Фото Клинической больницы скорой помощи Львова

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Врачи спасли пациентке жизнь

В больнице девушке провели комплексную противошоковую интенсивную терапию с пролонгированной искусственной вентиляцией легких. Также ей перелили большое количество крови. Бригады хирургов, гинекологов и травматологов обработали ей раны, выполнили открытую репозицию-стабилизации переломов костей таза и прочее.

Сейчас состояние пациентки стабилизировалось. Ее перевели в травматологическое отделение. Девушку ждет длительный этап лечения и реабилитации.



Врачи спасли пациентке жизнь / Фото Клинической больницы скорой помощи Львова



Девушку ждет реабилитация / Фото Клинической больницы скорой помощи Львова