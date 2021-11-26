Злоумышленники были родом из Закарпатья. Они жили в Дрогобыче временно.

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Мужчину убили из ревности

Правоохранители установили, что в марте 2021 года на окраине Дрогобыча в самодельной палатке трое ромов пили с 54-летним местным жителем. Пострадавший проявлял чрезмерное внимание к женщине. Из-за ревности у него возник конфликт с 41-летним ромом.

Злоумышленник схватился за молоток и несколько раз ударил дрогобычанина по голове. Пострадавший получил травмы, которые были несовместимыми с жизнью. Он умер на месте происшествия.

После этого 58-летний брат злоумышленника, воспользовавшись ситуацией, украл сумку погибшего с его мобильным телефоном. Тело мужчины нашли 11 марта. Вскоре правоохранители задержали подозреваемых.

Заметьте! Погибшим был дрогобычанин Роман Дидух. Он на днях вышел из дома и не вернулся. Правоохранители искали его как без вести пропавшего.



Тело мужчины нашли в самодельной палатке / Фото Львовской облпрокуратуры

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Суд наказал злоумышленников

Одному брату правоохранители сообщили о подозрении за умышленное убийство, а другому – за грабеж. Судебное разбирательство в уголовном производстве уже завершили.

Суд поддержал обоснованную позицию прокурора. Мужчин признали виновными. Младшему брату за убийство назначили 8 лет за решеткой, а старшему за грабеж – 4 года в тюрьме.



Один брат убил мужчину, а другой – ограбил / Фото Львовской облпрокуратуры

Злоумышленников отправили в тюрьму / Фото Львовской облпрокуратуры