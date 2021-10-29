Доля детей, больных коронавирусом, возросла с 5% до 7,5%. Об этом рассказала глава Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко 29 октября.

Обратите внимание Во Львове уже можно записывать детей от 12 лет на вакцинацию

Количество больных детей растет

В основном больше всего умирают люди в возрасте категории 75+, второе место – 65+. Однако есть случаи, когда жертвами болезни становятся люди всех возрастов: и 34, и 40, и 43 года. Есть и такие, которые никогда не болели хроническими заболеваниями, но, к сожалению, умирают.

Самыми молодыми умершими от коронавируса во Львовской области являются двое подростков по 17 лет. Известно, что дети осенью стали болеть чаще. Особенно их поражает штамм коронавируса Дельта.

Сейчас к тому же увеличилось количество детей, нуждающихся в стационарном лечении. Если обычно во Львовской области госпитализировали 10-12 детей, то сейчас 44 ребенка находятся во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет".

Львов в красной зоне: коротко