Частка дітей, хворих на коронавірус, зросла з 5% до 7,5%. Про це розповіла очільниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко 29 жовтня.
Зверніть увагу У Львові вже можна записувати дітей від 12 років на вакцинацію
Кількість хворих дітей зростає
Загалом найбільше помирають люди у вікові категорії 75+, друге місце – 65+. Однак є випадки, що жертвами хвороби стають люди різного віку: і 34, 40 і 43 роки. Є й такі, які ніколи не хворіли на хронічні захворювання, але на жаль, помирають.
Наймолодшими померлими від коронавірусу на Львівщині є двоє підлітків по 17 років. Відомо, що діти восени почали хворіти частіше. Особливо їх вражає штам коронавірусу Дельта.
Зараз до того ж збільшилась кількість дітей, які потребують стаціонарного лікування. Якщо зазвичай у Львівській області госпіталізовували 10 – 12 дітей, то зараз 44 дитини перебувають у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит".
Львів у червоній зоні: коротко
- 28 жовтня комісії з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення, що Львів з 30 жовтня переходить у червону зону.
- Відтак у місті заборонять масові заходи та концерти. Закриють усі кафе, ресторани, ТРЦ, салони краси та спортивні клуби, де немає 100% вакцинованих працівників і відвідувачів.
- Проїзд для пільговиків обмежать – вони зможуть безкоштовно їздити у транспорті лише з 11:00 до 16:00. Однак на учасників бойових дій ці обмеження не впливатимуть. Водії обов'язково мають бути вакциновані.
- Продовольчі ринки, продуктові магазини, аптеки працюватимуть у звичному режимі. Туди можуть потрапити як вакциновані, так і ті, хто не має щеплень.