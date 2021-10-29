Частка дітей, хворих на коронавірус, зросла з 5% до 7,5%. Про це розповіла очільниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко 29 жовтня.

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Кількість хворих дітей зростає

Загалом найбільше помирають люди у вікові категорії 75+, друге місце – 65+. Однак є випадки, що жертвами хвороби стають люди різного віку: і 34, 40 і 43 роки. Є й такі, які ніколи не хворіли на хронічні захворювання, але на жаль, помирають.

Наймолодшими померлими від коронавірусу на Львівщині є двоє підлітків по 17 років. Відомо, що діти восени почали хворіти частіше. Особливо їх вражає штам коронавірусу Дельта.

Зараз до того ж збільшилась кількість дітей, які потребують стаціонарного лікування. Якщо зазвичай у Львівській області госпіталізовували 10 – 12 дітей, то зараз 44 дитини перебувають у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит".

Львів у червоній зоні: коротко