У сформованому гуманітарному вантажі зібрали наплічники та турнікети для військових лікарів, які відправили бійцям на передову та у військові частини Львівської, Волинської, Запорізької, Київської та Харківської областей.

До теми Червоний хрест не був готовий надавати допомогу і не поспішає це робити, – Козицький

Також там є особливі іграшки, які передадуть у дитячі відділення лікарень та поліклінік.

В переліку гуманітарної допомоги є й манекени для відпрацювання лікарської допомоги при кровотечах та порушеннях дихання (особливо при напруженому пневмотораксі). Їх використовуватимуть інструктори ЛНМУ імені Данила Галицького та Українського Лікарського Товариства у Львові.

Зверніть увагу: на гуманітарну допомогу Україні станом на 2 квітня 2022 року зібрали понад 1 мільйона євро.

Хто долучився до збору гуманітарного вантажу: