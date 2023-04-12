У Львові 16 дітей-сиріт охрестили курсанти академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

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Дітей евакуювали з небезпечних територій

Обряд хрещення проводили у вівторок, 11 квітня, у дитячому будинку №1. Саме там проживають евакуйовані з Луганської області сироти.

Хрестив дітей єпископ-помічник Львівської Архиєпархії владика Володимир, а курсанти академії сухопутних військ без роздумів погодилися стати хрещеними батьками.

Хрещені батьки – це люди, які мають багато любові. Інакше вони б сьогодні не взяли цих діток на свої руки. Звичайно мені дуже приємно, що наші захисники, поки що курсанти, погодилися на цю чудову місію і настільки серйозно до цього підійшли. Я думаю, що кращих захисників годі було знайти для наших діток. Ці люди також дають присягу захисту народу, Батьківщини,

– сказав владика Володимир.

Проте, на жаль, не всім українські сироти перебувають в безпеці. Багатьох з них російські військові примусово вивезли до країни-агресорки.

Окупанти викрали тисячі дітей сиріт

Відомо, що щонайменше 4 396 дітей-сиріт Росія незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях або ж вивезла їх у Росію.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення країна-агресор депортувала 19 514 українських дітей.