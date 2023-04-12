Во Львове 16 детей-сирот окрестили курсанты академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

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Детей эвакуировали с опасных территорий

Обряд крещения проводился во вторник, 11 апреля, в детском доме №1. Там проживают эвакуированные из Луганской области сироты.

Крестил детей епископ-помощник Львовской Архиепархии владыка Владимир, а курсанты академии сухопутных войск без раздумий согласились стать крестными родителями.

Крестные родители – это люди, имеющие много любви. Иначе они бы сегодня не взяли этих детей на свои руки. Конечно, мне очень приятно, что наши защитники, пока что курсанты, согласились на эту замечательную миссию и настолько серьезно к этому подошли. Я думаю, что лучших защитников не найти для наших деток. Эти люди также дают присягу защите народа, Родины,

– сказал владыка Владимир.

Однако, к сожалению, не всем украинские сироты находятся в безопасности. Многих из них русские военные принудительно вывезли в страну-агрессорку.

Оккупанты похитили тысячи детей сирот

Известно, что по меньшей мере 4 396 детей-сирот Россия незаконно удерживает на временно оккупированных территориях или вывезла их в Россию.

Всего с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор депортировала 19 514 украинских детей.