Мирные жители, которые остаются в зоне боевых действий, продолжают получать ранения в результате вражеских обстрелов. В частности, в Торецке пострадал 15-летний подросток.
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В Авдеевке родители прячут детей от эвакуации
В Авдеевке продолжаются поиски находящихся в городе детей. По данным полиции, четырех скрывают родители, которые отказываются эвакуироваться.
Двух маленьких украинцев, к счастью, уже нашли "Белые Ангелы". Сейчас они убеждают семью покинуть город.
Кроме того, во время последнего спасательного рейса полицейские эвакуировали из города супругов из 100-летнего дома и посетили волонтерский пункт, который помогает местным жителям,
– рассказали в МВД.
Полиция призывает родителей не рисковать жизнью своих детей. Обратиться за помощью относительно эвакуации из Авдеевки в группу "Белый Ангел" можно:
- позвонив по телефону 066-56-19-102;
- придя в волонтерский пункт, действующий в городе.
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В Торецке в результате обстрела пострадал парень
По информации Суспильне, в Торецке в результате обстрела 8 апреля получил ранение 15-летний подросток. Об этом сообщила представитель Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.
8 апреля в 15:00 в результате артиллерийского обстрела россиянами Торецка получил ранение 15-летний парень, игравший вместе со своим другом,
– рассказала Медведева.
Она добавила, что друг раненого парня не пострадал. Разрушения получили частные дома и хозяйственные постройки.
В Торецкой МВА отметили, что ранее с этой семьей общались по поводу эвакуации. Однако родители подростка отказались выезжать. После атаки у парня диагностировали осколочное ранение глаза.
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Из более 20 населенных пунктов Донбасса принудительно эвакуируют детей
В Минреинтеграции 4 апреля заявили, что члены Коордштаба единогласно поддержали решение Донецкой ОВА про объявление обязательной эвакуации 126 детей из 21 населенного пункта Донбасса. Речь идет о городах и селах, где ситуация безопасности остается критической.
В министерстве объяснили, что:
- в Донецкой области работают 5 эвакуационных экипажей полиции "Белые ангелы". Они вывозят детей на бронированных машинах;
- дети должны выехать в сопровождении одного из родителей или же законного представителя;
- им предоставят бесплатное жилье, социальные гарантии, гуманитарную помощь и психологическую поддержку.