Мирные жители, которые остаются в зоне боевых действий, продолжают получать ранения в результате вражеских обстрелов. В частности, в Торецке пострадал 15-летний подросток.

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В Авдеевке родители прячут детей от эвакуации

В Авдеевке продолжаются поиски находящихся в городе детей. По данным полиции, четырех скрывают родители, которые отказываются эвакуироваться.

Двух маленьких украинцев, к счастью, уже нашли "Белые Ангелы". Сейчас они убеждают семью покинуть город.

Кроме того, во время последнего спасательного рейса полицейские эвакуировали из города супругов из 100-летнего дома и посетили волонтерский пункт, который помогает местным жителям,

– рассказали в МВД.

Полиция призывает родителей не рисковать жизнью своих детей. Обратиться за помощью относительно эвакуации из Авдеевки в группу "Белый Ангел" можно:

позвонив по телефону 066-56-19-102;

придя в волонтерский пункт, действующий в городе.

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В Торецке в результате обстрела пострадал парень

По информации Суспильне, в Торецке в результате обстрела 8 апреля получил ранение 15-летний подросток. Об этом сообщила представитель Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.

8 апреля в 15:00 в результате артиллерийского обстрела россиянами Торецка получил ранение 15-летний парень, игравший вместе со своим другом,

– рассказала Медведева.

Она добавила, что друг раненого парня не пострадал. Разрушения получили частные дома и хозяйственные постройки.

В Торецкой МВА отметили, что ранее с этой семьей общались по поводу эвакуации. Однако родители подростка отказались выезжать. После атаки у парня диагностировали осколочное ранение глаза.

Обратите внимание! В Торецкой городской территориальной общине с начала полномасштабного вторжения россиян погибли 79 человек, а 199 – получили ранения.

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Из более 20 населенных пунктов Донбасса принудительно эвакуируют детей

В Минреинтеграции 4 апреля заявили, что члены Коордштаба единогласно поддержали решение Донецкой ОВА про объявление обязательной эвакуации 126 детей из 21 населенного пункта Донбасса. Речь идет о городах и селах, где ситуация безопасности остается критической.

В министерстве объяснили, что: