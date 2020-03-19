Ляшко розповів, скільки грошей уряд виділив на боротьбу з коронавірусом

Держава поступово виділяє гроші на боротьбу з поширенням коронавірусу в Україні. Наразі тільки для системи охорони здоров’я та засобів індивідуального захисту перерозподілили 100 мільйонів гривень.

Уряд фінансово допомагає боротися з поширенням коронавірусу в Україні. Про це на брифінгу 19 березня заявив заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко.

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Поки для системи охорони здоров’я та засобів індивідуального захисту перерозподілили 100 мільйонів гривень,

– зазначив Ляшко.

З них 67 мільйонів гривень вже перепрофілювали у системі охорони здоров’я. Ще 28 мільйонів перерозподілили для лабораторій МОЗ.

Ляшко також зазначив, що наразі вдалося досягти домовленості з Міністерством фінансів. Для запобігання поширенню коронавірусу в Україні додатково виділять ще 178 мільйонів гривень з програми "Громадське здоров’я".

Крім того, паралельно розробляють необхідні нормативно-правові акти. Вони забезпечать можливість додатково виділяти гроші та перепрофільовувати програми для боротьби з коронавірусом.

Заступник міністра охорони здоров’я додав, що кінцеві суми озвучать пізніше.

Основне про коронавірус в Україні

Станом на 19 березня лабораторно підтвердили 16 випадків зараження коронавірусом . Два з них – летальні.

. Два з них – летальні. З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня.

, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців , а з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення .

, а з 17 березня . Усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе не працюють на час карантину. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії. У Житомирській, Чернівецькій та Київській областях ввели режим надзвичайної ситуації.



Де можна зробити тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу​