Ляшко розповів, скільки грошей уряд виділив на боротьбу з коронавірусом
Держава поступово виділяє гроші на боротьбу з поширенням коронавірусу в Україні. Наразі тільки для системи охорони здоров’я та засобів індивідуального захисту перерозподілили 100 мільйонів гривень.
Уряд фінансово допомагає боротися з поширенням коронавірусу в Україні. Про це на брифінгу 19 березня заявив заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко.
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Поки для системи охорони здоров’я та засобів індивідуального захисту перерозподілили 100 мільйонів гривень,
– зазначив Ляшко.
З них 67 мільйонів гривень вже перепрофілювали у системі охорони здоров’я. Ще 28 мільйонів перерозподілили для лабораторій МОЗ.
Ляшко також зазначив, що наразі вдалося досягти домовленості з Міністерством фінансів. Для запобігання поширенню коронавірусу в Україні додатково виділять ще 178 мільйонів гривень з програми "Громадське здоров’я".
Крім того, паралельно розробляють необхідні нормативно-правові акти. Вони забезпечать можливість додатково виділяти гроші та перепрофільовувати програми для боротьби з коронавірусом.
Заступник міністра охорони здоров’я додав, що кінцеві суми озвучать пізніше.
Основне про коронавірус в Україні
- Станом на 19 березня лабораторно підтвердили 16 випадків зараження коронавірусом. Два з них – летальні.
- З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня.
- Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців, а з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення.
- Усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе не працюють на час карантину. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії. У Житомирській, Чернівецькій та Київській областях ввели режим надзвичайної ситуації.
Де можна зробити тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу