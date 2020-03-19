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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Ляшко розповів, скільки грошей уряд виділив на боротьбу з коронавірусом

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      Ляшко про гроші на боротьбу з коронавірусом / file.liga.net

      Держава поступово виділяє гроші на боротьбу з поширенням коронавірусу в Україні. Наразі тільки для системи охорони здоров’я та засобів індивідуального захисту перерозподілили 100 мільйонів гривень.

      Уряд фінансово допомагає боротися з поширенням коронавірусу в Україні. Про це на брифінгу 19 березня заявив заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко.

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      Поки для системи охорони здоров’я та засобів індивідуального захисту перерозподілили 100 мільйонів гривень, 
      – зазначив Ляшко.

      З них 67 мільйонів гривень вже перепрофілювали у системі охорони здоровя. Ще 28 мільйонів перерозподілили для лабораторій МОЗ.

      Ляшко також зазначив, що наразі вдалося досягти домовленості з Міністерством фінансів. Для запобігання поширенню коронавірусу в Україні додатково виділять ще 178 мільйонів гривень з програми "Громадське здоров’я". 

      Крім того, паралельно розробляють необхідні нормативно-правові акти. Вони забезпечать можливість додатково виділяти гроші та перепрофільовувати програми для боротьби з коронавірусом.

      Заступник міністра охорони здоров’я додав, що кінцеві суми озвучать пізніше. 

      Основне про коронавірус в Україні

      • Станом на 19 березня лабораторно підтвердили 16 випадків зараження коронавірусом. Два з них – летальні.
      • З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня.
      • Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців, а з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення.
      • Усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе не працюють на час карантину. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії. У Житомирській, Чернівецькій та Київській областях ввели режим надзвичайної ситуації.

      коронавірус
      Де можна зробити тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Здоров'я Лікування Новини України Медицина Коронавірус в Україні Міністерство охорони здоров’я Гроші Міністерство фінансів України Віктор Ляшко
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