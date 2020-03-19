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      Ляшко рассказал, сколько денег правительство выделило на борьбу с коронавирусом

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      Государство постепенно выделяет деньги на борьбу с распространением коронавируса в Украине. Пока только для системы здравоохранения и средств индивидуальной защиты перераспределили 100 миллионов гривен.

      Правительство финансово помогает бороться с распространением коронавируса в Украине. Об этом на брифинге 19 марта заявил заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

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      Пока для системы здравоохранения и средств индивидуальной защиты перераспределили 100 миллионов гривен,
      – отметил Ляшко.

      Из них 67 миллионов гривен уже перепрофилировали в системе здравоохранения. Еще 28 миллионов перераспределили для лабораторий Минздрава.

      Ляшко также отметил, что пока удалось достичь договоренности с Министерством финансов. Для предотвращения распространения коронавируса в Украине дополнительно выделят еще 178 миллионов гривен по программе "Общественное здоровье".

      Кроме того, параллельно разрабатывают необходимые нормативно-правовые акты. Они обеспечат возможность дополнительно выделять деньги и перепрофилировать программы для борьбы с коронавирусом.

      Заместитель министра здравоохранения добавил, что конечные суммы озвучат позже.

      Основное о коронавирус в Украине

      • По состоянию на 19 марта лабораторно подтвердили 16 случаев заражения коронавирусом. Два из них – летальные.
      • С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля.
      • Государство 16 марта закрыла свои границы для иностранцев, а с 17 марта прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение.
      • Все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе не работают на время карантина. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании. В Житомирской, Черновицкой и Киевской областях ввели режим чрезвычайной ситуации.

      коронавірус
      Где можно сделать тест на коронавирус / Инфографика 24 канала

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Здоровье Новости Украины Карантин в Украине 2020 Лечение Медицина Коронавирус в Украине Министерство здравоохранения Украины Деньги Министерство финансов Украины Виктор Ляшко
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