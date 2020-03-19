Ляшко рассказал, сколько денег правительство выделило на борьбу с коронавирусом

Государство постепенно выделяет деньги на борьбу с распространением коронавируса в Украине. Пока только для системы здравоохранения и средств индивидуальной защиты перераспределили 100 миллионов гривен.

Правительство финансово помогает бороться с распространением коронавируса в Украине. Об этом на брифинге 19 марта заявил заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

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Пока для системы здравоохранения и средств индивидуальной защиты перераспределили 100 миллионов гривен,

– отметил Ляшко.

Из них 67 миллионов гривен уже перепрофилировали в системе здравоохранения. Еще 28 миллионов перераспределили для лабораторий Минздрава.

Ляшко также отметил, что пока удалось достичь договоренности с Министерством финансов. Для предотвращения распространения коронавируса в Украине дополнительно выделят еще 178 миллионов гривен по программе "Общественное здоровье".

Кроме того, параллельно разрабатывают необходимые нормативно-правовые акты. Они обеспечат возможность дополнительно выделять деньги и перепрофилировать программы для борьбы с коронавирусом.

Заместитель министра здравоохранения добавил, что конечные суммы озвучат позже.

Основное о коронавирус в Украине

По состоянию на 19 марта лабораторно подтвердили 16 случаев заражения коронавирусом . Два из них – летальные.

. Два из них – летальные. С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Государство 16 марта закрыла свои границы для иностранцев , а с 17 марта прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение .

, а с 17 марта . Все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе не работают на время карантина. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании. В Житомирской, Черновицкой и Киевской областях ввели режим чрезвычайной ситуации.



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