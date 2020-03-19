Ляшко рассказал, сколько денег правительство выделило на борьбу с коронавирусом
Государство постепенно выделяет деньги на борьбу с распространением коронавируса в Украине. Пока только для системы здравоохранения и средств индивидуальной защиты перераспределили 100 миллионов гривен.
Правительство финансово помогает бороться с распространением коронавируса в Украине. Об этом на брифинге 19 марта заявил заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.
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Пока для системы здравоохранения и средств индивидуальной защиты перераспределили 100 миллионов гривен,
– отметил Ляшко.
Из них 67 миллионов гривен уже перепрофилировали в системе здравоохранения. Еще 28 миллионов перераспределили для лабораторий Минздрава.
Ляшко также отметил, что пока удалось достичь договоренности с Министерством финансов. Для предотвращения распространения коронавируса в Украине дополнительно выделят еще 178 миллионов гривен по программе "Общественное здоровье".
Кроме того, параллельно разрабатывают необходимые нормативно-правовые акты. Они обеспечат возможность дополнительно выделять деньги и перепрофилировать программы для борьбы с коронавирусом.
Заместитель министра здравоохранения добавил, что конечные суммы озвучат позже.
Основное о коронавирус в Украине
- По состоянию на 19 марта лабораторно подтвердили 16 случаев заражения коронавирусом. Два из них – летальные.
- С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля.
- Государство 16 марта закрыла свои границы для иностранцев, а с 17 марта прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение.
- Все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе не работают на время карантина. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании. В Житомирской, Черновицкой и Киевской областях ввели режим чрезвычайной ситуации.
Где можно сделать тест на коронавирус / Инфографика 24 канала