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Ляшко вляпався у скандал, бо одягнув школярів у футболки своєї партії: фото

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Ляшко одягнув школярів у футболки своєї партії
Ляшко одягнув школярів у футболки своєї партії / Facebook-сторінка Ляшка

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко потрапив у скандал під час своїх політичний гастролей регіонами України. Так, нардеп опублікував у Facebook фото зі Сновської дитячо-юнацької спортивної школи, що на Чернігівщині, на яких діти були одягнені у партійній футболки "Радикальної партії".

У підписі до опублікованого фото Ляшко відзвітував, що "ми ("Радикальна партія") допомогли відремонтувати будівлю, роздягальні і встановити новий спортивний майданчик".

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Зазначимо, що окрім надягання агітації прямо на дітей, відповідне фото з ними було зроблено в освітньому закладі, що є порушенням закону про агітацію. Тож ситуацією зацікавилися в Міносвіти, проте наразі ще не коментували інциденту.

На опубліковане Ляшком фото з бурхливою критикою зреагували користувачі соціальних мереж.

У коментарі ТСН директор спортивної школи Євген Мудрицький запевнив, що у закладі таку акцію не планували: "Вийшло не так, як хтось планував або не планував. Я не знаю, в кожному разі, ми не планували".

Сновський міський голова вже отримав пояснювальну записку від директора школи. Той стверджує, що коли зайшов до спортзалу, діти вже стояли у футболках: "Які мої дії? Зривати їх я не можу".

З’ясувалося, що офіційний захід за участю депутатів організовувати не спортивна школа, а партійний осередок. Крім Ляшка, на подію прибули нардепи з інших партій – вони повинні були відкривати новий футбольний майданчик.

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"Очевидно, або помічники депутатів, або батьки це ініціювали. Їм запропонували футболки в подарунок", – додав Мудрицький, який є членом іншої партії, за яку ніколи в школі не агітував, а мер міста – взагалі безпартійний.

Теги: Новини України Новини політики Олег Ляшко Радикальна партія Діти Освіта
Джерело: 24 канал
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