Людські почуття, амбіції і взаємини зі світом: життєві ілюстрації, що мають сенс

Тонке око художника з Туреччини Гурбуза Ексіоглу вловлює суть взаємодії людини з іншими людьми та зі світом дуже точно, а його руки майстерно матеріалізують роздуми в ілюстраціях.

Художнику закидають філософський підтекст його робіт. Філософський – не філософський, але подумати справді є над чим. Щонайменш, ілюстрації Ексіоглу не позбавлені сенсу.

За допомогою художніх засобів та символів Ексіоглу ненав'язливо розпочинає діалог про емоційну залежність; про те, що ми самі створюємо собі проблеми і відмовляємось бачити очевидні можливості; про соціальну мімікрію та маски як форму захисту.



Ілюстрація Гурбуза Ексіоглу



Ілюстрація Гурбуза Ексіоглу



Ілюстрація Гурбуза Ексіоглу

Словом, художнику є що сказати, не дарма вже 40 років малює комікси. Його роботи з'являлись у таких авторитетних ЗМІ, як Forbes, The New Yorker, The New York Times. Ексіоглу отримав 64 нагороди за свою працю, а його ілюстрації є частиною виставок у багатьох музеях світу.



Ілюстрація Гурбуза Ексіоглу



Ілюстрація Гурбуза Ексіоглу



Ілюстрація Гурбуза Ексіоглу

Ілюстрації Гурбуза Ексіоглу: дивіться фото