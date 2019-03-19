Людські почуття, амбіції і взаємини зі світом: життєві ілюстрації, що мають сенс
Тонке око художника з Туреччини Гурбуза Ексіоглу вловлює суть взаємодії людини з іншими людьми та зі світом дуже точно, а його руки майстерно матеріалізують роздуми в ілюстраціях.
Художнику закидають філософський підтекст його робіт. Філософський – не філософський, але подумати справді є над чим. Щонайменш, ілюстрації Ексіоглу не позбавлені сенсу.
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За допомогою художніх засобів та символів Ексіоглу ненав'язливо розпочинає діалог про емоційну залежність; про те, що ми самі створюємо собі проблеми і відмовляємось бачити очевидні можливості; про соціальну мімікрію та маски як форму захисту.
Ілюстрація Гурбуза Ексіоглу
Ілюстрація Гурбуза Ексіоглу
Ілюстрація Гурбуза Ексіоглу
Словом, художнику є що сказати, не дарма вже 40 років малює комікси. Його роботи з'являлись у таких авторитетних ЗМІ, як Forbes, The New Yorker, The New York Times. Ексіоглу отримав 64 нагороди за свою працю, а його ілюстрації є частиною виставок у багатьох музеях світу.
Ілюстрація Гурбуза Ексіоглу
Ілюстрація Гурбуза Ексіоглу
Ілюстрація Гурбуза Ексіоглу
Ілюстрації Гурбуза Ексіоглу: дивіться фото