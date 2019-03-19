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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
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      Человеческие чувства, амбиции и взаимоотношения с миром: жизненные иллюстрации, что имеют смысл

      36 Читати новину українською
      Иллюстрация Гурбуза Эксиоглу
      Иллюстрация Гурбуза Эксиоглу / cameralabs.org

      Наметанный глаз художника из Турции Гурбуза Эксиоглу улавливает суть взаимодействия человека с другими людьми и с миром очень точно, а его руки мастерски материализуют размышления в иллюстрациях.

      Художнику приписывают философский подтекст его работ. Философский не философский, но подумать действительно есть над чем. Как минимум, иллюстрации Эксиоглу не лишены смысла.

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      С помощью художественных средств и символов Эксиоглу ненавязчиво начинает диалог об эмоциональной зависимости; о том, что мы сами создаем себе проблемы и отказываемся видеть очевидные возможности; о социальной мимикрии и масках как форме защиты.


      Иллюстрация Гурбуза Эксиоглу


      Иллюстрация Гурбуза Эксиоглу


      Иллюстрация Гурбуза Эксиоглу

      Словом, художнику есть что сказать, не зря уже 40 лет рисует комиксы. Его работы появлялись в таких авторитетных СМИ, как Forbes, The New Yorker, The New York Times. Эксиоглу получил 64 награды за свой труд, а его иллюстрации являются частью выставок во многих музеях мира.


      Иллюстрация Гурбуза Эксиоглу


      Иллюстрация Гурбуза Эксиоглу


      Иллюстрация Гурбуза Эксиоглу

      Иллюстрация Гурбуза Эксиоглу: смотрите фото

       

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      Теги: Новости культуры Исскусство
      Источник: 24 Канал
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