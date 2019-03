Человеческие чувства, амбиции и взаимоотношения с миром: жизненные иллюстрации, что имеют смысл

Наметанный глаз художника из Турции Гурбуза Эксиоглу улавливает суть взаимодействия человека с другими людьми и с миром очень точно, а его руки мастерски материализуют размышления в иллюстрациях.

Художнику приписывают философский подтекст его работ. Философский не философский, но подумать действительно есть над чем. Как минимум, иллюстрации Эксиоглу не лишены смысла.

С помощью художественных средств и символов Эксиоглу ненавязчиво начинает диалог об эмоциональной зависимости; о том, что мы сами создаем себе проблемы и отказываемся видеть очевидные возможности; о социальной мимикрии и масках как форме защиты.



Иллюстрация Гурбуза Эксиоглу



Словом, художнику есть что сказать, не зря уже 40 лет рисует комиксы. Его работы появлялись в таких авторитетных СМИ, как Forbes, The New Yorker, The New York Times. Эксиоглу получил 64 награды за свой труд, а его иллюстрации являются частью выставок во многих музеях мира.



