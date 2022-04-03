Маляр в ефірі національного телемарафону зауважила, що розпочався вже другий місяць боротьби з московською навалою, повідомляє 24 канал. За цей час кожен українець задавав собі питання, чому таке може відбуватися у XX столітті й що це взагалі за така війна, настільки цинічна і жорстока.

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Окупанти жорстоко вбивали не лише мирних жителів, а й тварин

Заступниця міністра додала, що відповідь на ці питання дуже проста – це війна не держав чи народів, це війна цивілізації та варварства.

І, власне, ми зараз це варварство бачимо, коли вони залишають наші міста і наші військові проводять зачистки та розмінування. І дійсно там видно жахливі речі – там вбиті не тільки цивільні, не тільки мародерство, там масово жорстоко вбиті тварини,

– зауважила Маляр.

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