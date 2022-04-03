К теме В приюте в Киевской области за время оккупации погибли более 300 животны
Новость дополняется...
Стоит посмотреть – Как наказать россиян за Бучу, зверства оккупантов на Киевщине: Овдиенко и Соляр LIVE
Российские захватчики убивали с особой жестокостью не только детей и родителей, но и животных. Заместитель министра обороны Анна Маляр заметила, что, видимо, по мнению оккупантов, они тоже были "нацистами".
К теме В приюте в Киевской области за время оккупации погибли более 300 животны
Новость дополняется...