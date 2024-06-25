Про це повідомляють російські ЗМІ. За попередньою інформацією, у російському Дагестані, де кілька днів тому вже була стрілянина, введено план перехоплення, передає 24 Канал.

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У Махачкалі було знову неспокійно

Російські пропагандисти повідомляють, що жителі Махачкали діляться інформацією, що на вулиці Коркмасова озброєні поліцейські займають позиції. Там двоє чоловіків розпочали стріляину.

У Махачкалі поліція займає оборонні позиції: дивіться відео

Російські силовики в Махачкалі також вимагають від перехожих розійтися або піти в укриття. Мешканців вулиці Коркмасова просять взагалі не виходити надвір.

Поліція бігає вулицями Махачкали: дивіться відео

Місцеві телеграм-канали також писали, що стрілянина відбувається біля лікарні "Шпиталь ветеранів". У Махачкалі також перекрили Університетську площу.

В Махачкалі повно автівок з поліцейськими: дивіться відео