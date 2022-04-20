Про це розповіла уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у своєму телеграм-каналі. Вона зауважила, що росіяни катують не лише українців, а й громадян інших країн.

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За словами Денісової, Гусейн Абдуллаєв потрапив у полон до окупантів 17 березня під час спроби залишити місто. Майже місяць хлопець піддавався жорстоким катуванням з боку окупантів.

За попередніми даними, студента третього курсу затримали окупанти на одному з блокпостів неподалік міста Бердянськ. Росіяни роздягнули до спідньої білизни Гусейна Абдуллаєва та шукали патріотичні татуювання. Одразу після того його в кайданках відвезли до СІЗО.

Хлопець розповів, що неодноразово наголошував про своє громадянство Азербайджану і показував документи. Проте окупанти за допомогою еклектичного струму намагалися вибити зізнання у тому, що він військовий батальйону "Азов".

Зазначається, що катування електричним струмом росіяни зупинили лише за 5–6 днів до того, як було досягнуто домовленості про звільнення хлопця з полону. Проте окупанти продовжили знущання – жорстоко били громадянина Азербайджану.

Після звільнення з полону Абдуллаєв розповів, що чув крики з інших камер, де катували людей, та звуки пострілів.

Людмила Денісова нагадала, що терор, жорстоке та принизливе поводження з мирними жителями на окупованих територіях – це воєнний злочин та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

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