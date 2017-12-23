Мати з сином потрапили під колеса потяга на Рівненщині: жінка загинула

Напередодні поблизу міста Острог, що на Рівненщині, сталася трагедія – матір і троє синів поспішали на потяг, що прямував до Києва, однак двоє з них не встигли вчасно перебігти колію та у підсумку їх збив локомотив.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

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"55-річний батько, житель села Білашів, автомобілем привіз до залізничної станції "Острог", що у селі Оженин, свою 53-річну дружину та трьох синів: 25-ти, 17-ти та 9-ти років синів, які збиралися до Києва до родичів", – розповідають правоохоронці.

За їхньою інформацією, вони спізнювалися та, помітивши потяг, аби на нього встигнути, почали перебігати колію.

"Старший і наймолодший сини встигли перетнути колії, а ось матір затрималася. Це помітив 17-річний син, який кинувся їй допомогти. Утім жінка таки потрапила під потяг, і від отриманих травм загинула на місці події", – додають у поліції.

Зауважимо, що 17-річний юнак наразі перебуває у хірургічному відділенні Острозької центральної районної лікарні – медики у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, травму живота та розрив селезінки.

За фактом порушення правил безпеки руху на залізниці триває досудове розслідування.

Нагадаємо, нещодавно на Рівненщині внаслідок моторошної аварії також загинули дві особи.