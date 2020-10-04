Канцлерка Німеччини Ангела Меркель підтримала заяву президентів Росії, США та Франції щодо Нагірного Карабаху. Напередодні лідери країн закликали Вірменію та Азербайджан припинити конфлікт.

Меркель наголосила, що важливо припинити вогонь і відновити мирний процес. Про це канцлерка заявила під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Вірменії Ніколо Пашиняном, повідомила пресслужба Кабміну Німеччини.

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Пашинян доповів канцлерці про події у військових операціях Нагірного Карабаху. Зокрема, він розповів про участь у крнфлікті турецьких військових на стороні Азербайджану.

Що цьому передувало

Вірменія заявила, що прагне мирно вирішити конфлікт з Азербайджаном. Після цього президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав Мінську групу ОБСЄ, зокрема, Францію, США та Росію, посприяти вирішенню конфлікту у Нагірному Карабасі. Однак наголосив, що країни мають залишатись нейтральними.

Згодом, 1 жовтня співголови мінської групи ОБСЄ закликали країни відновити перемовини щодо конфлікту, не висуваючи попередні умови.

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