Незадовго до 11:00 до служби ДСНС надійшло повідомлення про те, що людина потрапила під потяг метрополітену і її затиснуло під першим вагоном. Рятувальники негайно вирушили на місце інциденту.

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Жінці стало зле

Спочатку у мережі поширювали інформацію про те, що на колію впав хлопчик, потім дорослий чоловік. Зрештою, з'ясувалося, що потерпілою виявилася жінка. За даними ЗМІ, їй було приблизно 40 років. На момент прибуття потягу їй стало зле. Вона чи то втратила свідомість, чи запоморочилася, і впала на колію.

Вижити жінці не вдалося. Працівники ДСНС деблокували її тіло. На момент роботи фахівців три станції метро зеленої гілки були зачинені на вхід – це "Золоті ворота", "Театральна" і "Палац спорту". Менше ніж за годину рух поїздів відновили.

Ще один смертельний інцидент сьогодні стався на одеській залізниці. Там загинув співробітник Укрзалізниці. На момент трагедії 52-річний чоловік перебував на зчепленні між останнім та передостаннім вагоном локомотива, чим порушував вимоги законодавства про охорону праці. У якийсь момент працівник випав на колію, і локомотив його переїхав.

Тіло загиблого знайшли його колеги після того, як той припинив виходити на зв'язок.

Наразі цей інцидент слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за статтею Кримінального кодексу України про порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людини.