20:00
23 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОЛОДОМОР ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космічне багатство Рогозіна. Росіяни ловлять іноземних агентів
      Вєсті Кремля
      23:01, 22 листопада
      Вєсті.UA: Хатинка для Діда Мороза за 6 мільйонів. Навчання "слуг народу"
      Вєсті.UA
      20:35, 22 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Блоги Блог Соцмережі
      ГОЛОДОМОР ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
      Блог Соцмережі

      Ми потребуємо емпатії – важливої навички сучасності: як її розвинути

      200
      Що таке емпатія та як її розвинути / Unsplash

      Нашою природньою потребою є співпереживання, соціальна взаємодія і взаємодопомога.

      Сьогодні – про те, чому нам не допомагають, а шкодять слова, які мали б підтримувати: "Усе буде ОК", "Не переймайся", "Усе налагодиться". Фрази на кшталт цих, які в період переживань і складнощів чуємо від близьких, рідних і колег, замість відчуття полегшення й підтримки, викликають ще більше роздратування й засмучення. Це тому, що в цей час ми найбільше потребуємо усвідомлення, що інший розуміє наші переживання, йому не байдуже, він готовий допомогти.

      Рекомендуємо: Пам'ять та відчуття щастя: як з віком не втрати ці два фактора

      Ми потребуємо емпатії – важливої навички сучасності

      За визначенням Wikipedia, емпатія (англ. empathy від грец. patho – співпереживання) – це розуміння відносин, почуттів, психічних станів іншої особи у формі співпереживання. Значення емпатії: хто уважно слухає, той може зрозуміти, що думає та відчуває інший. Це з'єднує людей.

      Вирішальним у дослідженні емпатії і визначенні важливості розвитку емпатії як навички стали найновіші відкриття науки, згідно з якими людська істота має соціальну природу. Ми не просто homo sapiens, ми – homo empathicus. Нашою природною потребою є співпереживання, соціальна взаємодія і взаємодопомога.

      У 2000-х нейробіологи виявили взаємодію конкретних мозкових схем, які відповідають за здатність людини емпатувати. Якщо частини мозку, які визначають цю здатність, пошкодити чи тимчасово заблокувати, ми втрачаємо здатність розуміти, що відчувають інші люди, і не можемо співпереживати.

      Франс де Вааль, професор поведінки приматів кафедри психології Університету Еморі в місті Атланта, США, директор центру Living Links Center в Національному центрі дослідження приматів Йеркеса (Yerkes National Primate Research Center), у своїх дослідженнях прийшов до висновку, що Людина – це соціальна тварина, яка природньо розвинулась й еволюціонувала для піклування й догляду одна за одною.

      Психологи виявили, що близькі (сімейні) стосунки в перші два роки життя готують (спрямовують) нас до емпатії.

      Емпатія закладена від народження і здатність емпатувати формується найсильніше в ранньому дитинстві, проте розвивати цю навичку ми можемо протягом усього життя.

      Емпатію можна тренувати

      Проявити емпатію – це буквально пережити почуття іншої людини. Це здатність людини розуміти почуття іншого не просто для розуміння, а з тим, щоб діяти відповідно до цього усвідомлення. Це визначення і є тим, що відрізняє емпатію від доброти чи жалю.

      Емпатія – це не про те, щоб поставитись до іншого так, як ми би хотіли, щоб він поставився до нас, тому що ми не знаємо, як би той інший хотів, щоб ми до нього поставились. Емпатія – це спробувати зрозуміти й виявити, що потрібно саме тій людині, без огляду на власні смаки, уподобання, очікування.

      Дослідження соціології і психології виявляють, що через усвідомлене тренування емпатії ми можемо розвинути цю навичку до рівня "звичної поведінки".

      Важливі тези для розвитку емпатії:

      1. Емпатія не потребує особливих умов чи ставлення до людини (симпатії тощо). Емпатія – про того, хто її потребує в конкретний момент, без прив'язки до вашого особистого ставлення до цієї людини.

      2. Для практики емпатії важливо вчитись не ототожнювати себе з людиною, яка потребує допомоги, й усвідомлювати, що це переживання іншої людини. Варто бути поруч, а не розчинитись в іншій людині. Ви – це ви, вона – це вона.

      Автор: Наталія Кадя
      Джерело: Facebook

      Корисно для офісних планктонів: Як вижити в офісі: поради для працівників та роботодавців

      Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху засновника Amazon
      сьогодні
      21112
      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини України Публікації Психологія сім'ї Психологія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Ми потребуємо емпатії – важливої навички сучасності: як її розвинути
      сьогодні , 19:00 Ми потребуємо емпатії – важливої навички сучасності: як її розвинути
      Блог Соцмережі 200
      Про тюремні тортури та як витримав голодування: ексклюзивне інтерв'ю з Володимиром Балухом
      сьогодні , 19:00 Про тюремні тортури та як витримав голодування: ексклюзивне інтерв'ю з Володимиром Балухом
      Віталій Дейнега 226
      Хто з політиків вирішив підтримати Ляшка і викрив свою співпрацю з Ахметовим
      сьогодні , 17:00 Хто з політиків вирішив підтримати Ляшка і викрив свою співпрацю з Ахметовим
      Сергій Лещенко 2340
      Річниця чи реквієм: висновки і прогнози після шести років Революції Гідності
      сьогодні , 16:04 Річниця чи реквієм: висновки і прогнози після шести років Революції Гідності
      Наталя Ромашова 225
      Як вразити HR-менеджерів на співбесіді: поради коучів
      сьогодні , 16:00 Як вразити HR-менеджерів на співбесіді: поради коучів
      Блог Медіа 374
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук