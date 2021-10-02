Колега Зельцера розповіла, що він міг "попасти" через біло-червоно-білу символіку. Жінка наголосила: у її домівці також проводили обшук. Зокрема, з чоловіка намагалися "вибити" паролі від техніки.
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Окрім того, колега зауважила: з обшуками до Зельцера могли прийти через роботу в Epam Systems.
З огляду на нападки на Epam, він міг просто стати "зручною мішенню", щоб роздути скандал,
– розповіла жінка.
Ще на початку 2021 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив засновникам компанії Epam Systems Аркадія Дробкіна у фінансуванні протестів.
Що відомо про Зельцера
- Андрієві Зельцеру було 32 роки. Він з родиною мешкав у Мінську. Мав дружину та сина.
- Працював в Epam Systems. У мережі ділився світлинами з різних спортивних заходів.
- Окрім того, на сторінці в інстаграмі публікував фото з біло-червоно-білою символікою. Зокрема, закликав народ "йти до кінця".
- Знайомі розповідають, що Зельцер був доброзичливим та спокійним. Завжди намагався допомогти тим, хто цього потребував.
- Окрім того, за освітою Зельцер – юрист. Він добре знав закон та був не з тих, хто коїв би якісь дивні речі.
Загибель Зельцера: головне
- Андрія Зельцера застрелили 28 вересня у Мінську.
- До квартири, де чоловік мешкав з родиною, увірвалися співробітники КДБ. Вони начебто "відпрацьовували адреси, за якими можуть перебувати причетні до тероризму"
- За офіційними даними, Зельцер начебто відкрив вогонь та смертельно поранив одного з силовиків.
- Тоді працівники КДБ розстріляли програміста. Його дружину взяли під варту.
- Білоруські спецслужби навіть поширили відповідне відео. Водночас опозиціонери та знайомі Зельцера заявили, що ці кадри – постанова.
- Зокрема, опозиційний політик Валерій Цепкало зауважив: Зельцер гідно протистояв системі. Саме так білоруський народ має захищати свою честь, родину і дім.
- Політик наголосив, що "білоруси обов'язково дадуть відсіч бандам, якщо співробітники, які ще не заплямували себе кров'ю, не повернуть в країну закон і не заарештують головного терориста центральної Європи".