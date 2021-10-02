Колега Зельцера розповіла, що він міг "попасти" через біло-червоно-білу символіку. Жінка наголосила: у її домівці також проводили обшук. Зокрема, з чоловіка намагалися "вибити" паролі від техніки.

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Окрім того, колега зауважила: з обшуками до Зельцера могли прийти через роботу в Epam Systems.

З огляду на нападки на Epam, він міг просто стати "зручною мішенню", щоб роздути скандал,

– розповіла жінка.

Ще на початку 2021 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив засновникам компанії Epam Systems Аркадія Дробкіна у фінансуванні протестів.

Що відомо про Зельцера

Андрієві Зельцеру було 32 роки. Він з родиною мешкав у Мінську. Мав дружину та сина.

Працював в Epam Systems. У мережі ділився світлинами з різних спортивних заходів.

Окрім того, на сторінці в інстаграмі публікував фото з біло-червоно-білою символікою. Зокрема, закликав народ "йти до кінця".

Знайомі розповідають, що Зельцер був доброзичливим та спокійним. Завжди намагався допомогти тим, хто цього потребував.

Окрім того, за освітою Зельцер – юрист. Він добре знав закон та був не з тих, хто коїв би якісь дивні речі.

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