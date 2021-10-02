Коллега Зельцера рассказала, что он мог "попасть" из-за бело-красно-белой символики. Женщина подчеркнула: в ее доме также проводили обыск. В частности, с мужа пытались "выбить" пароли от техники.
Заметьте В двойном убийстве в Беларуси есть странные моменты: что не так с видео
Кроме того, коллега заметила: с обысками к Зельцеру могли прийти из-за работы в Epam Systems.
Учитывая нападки на Epam, он мог просто стать "удобной мишенью", чтобы раздуть скандал,
– рассказала женщина.
Еще в начале 2021 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил основателя компании Epam Systems Аркадия Дробкина в финансировании протестов.
Что известно о Зельцере
- Андрею Зельцеру было 32 года. Он с семьей жил в Минске. У него была жена и сын.
- Работал в Epam Systems. В сети делился фотографиями с различных спортивных мероприятий.
- Кроме того, на странице в инстаграме публиковал фото с бело-красно-белой символикой. В частности, призвал народ "идти до конца".
- Знакомые рассказывают, что Зельцер был доброжелательным и спокойным. Всегда старался помочь тем, кто в этом нуждался.
- Кроме того, по образованию Зельцер – юрист. Он хорошо знал закон и был не из тех, кто совершал бы какие-то странные вещи.
Гибель Зельцера: главное
- Андрея Зельцера застрелили 28 сентября в Минске.
- В квартиру, где мужчина жил с семьей, ворвались сотрудники КГБ. Они якобы "отрабатывали адреса, по которым могут находиться причастны к терроризму"
- По официальным данным, Зельцер якобы открыл огонь и смертельно ранил одного из силовиков.
- Тогда работники КГБ расстреляли программиста. Его жену взяли под стражу.
- Белорусские спецслужбы даже распространили соответствующее видео. В то же время оппозиционеры и знакомые Зельцера заявили, что эти кадры – постановление.
- В частности, оппозиционный политик Валерий Цепкало заметил: Зельцер достойно противостоял системе. Именно так белорусский народ должен защищать свою честь, семью и дом.
- Политик подчеркнул, что "белорусы обязательно дадут отпор бандам, если сотрудники, которые еще не запятнали себя кровью, не вернут в страну закон и не арестуют главного террориста центральной Европы".