Шістьох миколаївських правоохоронців підозрюють у катуванні чоловіка безпосередньо у відділенні поліції. Наразі поліцейських навіть не відсторонили від роботи.

Поліцейським оголосили підозру у скоєнні злочину, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань. Детективи добиватимуться, щоб підозрюваних взяли під домашній арешт і відсторонили від виконання обов'язків.

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Як стався злочин

Як стверджують у ДБР, 21 квітня 2020 року поліцейські проводили обшук у фігуранта справи про викрадення електроенергії. Її чоловік нібито використовував для майнінгу криптовалют.

Вже після завершення обшуку копи змусили чоловіка поїхати із ними до відділення, де жорстоко його побили. Знущалися з чоловіка "професійно" та з задоволенням: по черзі водили по кабінетах, де лупцювали руками та ногами.



Постраждалого били довго та із задоволенням / Фото пресслужба ДБР

Цілком можливо, що під час катувань було багато свідків серед правоохоронців. Але, як показує практика, поліцейські дуже рідко повідомляють про скоєння злочину своїми колегами. Принаймні про ніби скоєння злочину копами стало відомо не від працівників МВС, а від самого потерпілого.

Яке покарання загрожує поліцейським

Побиття підозрюваного у дрібній справі кваліфікували як групове катування людини за попередньою змовою.

Цей злочин вважається тяжким, тож правоохоронцям "світить" від 5 до 10 років позбавлення волі.

Якщо їм, звісно, не вдасться уникнути відповідальності та продовжити службу в МВС.



З квітня жодного з поліцейських навіть не відсторонили / Фото пресслужба ДБР