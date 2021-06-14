Слідчі встановили щомісячний оборот від продажу товару – понад мільйон гривень. Діяльність наркоторговців викрили працівники Департаменту боротьби з наркозлочинністю.

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Зловмисники гуртом збували нарковмісні таблетки

Двоє чоловіків збували таблетки виключно гуртовим збувачам на територію 4 областей – Івано-Франківської, Львівської, Хмельницької та Чернівецької. Останні вже розповсюджували місцевим наркодиллерам.

Збували пігулки за різними цінами, від 200 до 400 гривень, залежно від кількості. А вже в інших регіонах місцеві дрібні збувачі – за 550-650 гривень,

– заявили правоохоронці.



Щомісяця наркоторговці збували товару на понад мільйон гривень / Фото Нацполіції

Чоловіки ретельно планували та маскували свої дії. Щоб правоохоронці не викрили, вони:

під час здійснення чергових оборудок приїздили на обумовлене місце за 2 – 3 години та здійснювали розвідку місцевості;

залучали до цього "своїх людей" які спостерігали та у разі чого попереджали про підозрілих людей та транспорт;

використовували картки різних мобільних операторів, зокрема й іноземних держав.

Чоловіків викрили під час передачі товару "з рук у руки". Під час обшуку в авто працівники поліції вилучили нарковмісні пігулки та мобільні телефони.



Двоє чоловіків на Прикарпатті збували нарковмісні таблетки / Фото Нацполіції

Поліція встановила особи підозрюваних

Злочинним "бізнесом" займалися двоє мешканців Калуша:

раніше судимий за хуліганство та розбійні напади 44-річний чоловік, який має зв'язки з "кримінальним світом";

його 33-річний товариш.

Наразі вирішують питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за фактом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Якщо провину чоловіків за цією статтею доведуть, то їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зверніть увагу! Київські правоохоронці затримали 32-річного наркоторговця. Ним виявився працівник телеканалу, пов'язаного з Віктором Медведчуком. Джерела видання " Цензор.НЕТ" повідомили, що затриманим є Тарас Олійник – оператор медведчуківського "Першого незалежного".