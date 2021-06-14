Следователи установили ежемесячный оборот от продажи товара – свыше миллиона гривен. Деятельность наркоторговцев разоблачили работники Департамента борьбы с наркопреступностью.

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Злоумышленники вместе сбывали наркосодержащие таблетки

Двое мужчин сбывали таблетки исключительно оптовым покупателям на территории 4 областей – Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой и Черновицкой. Последние уже распространяли местным наркодиллерам.

Сбывали таблетки по разным ценам, от 200 до 400 гривен, в зависимости от количества. А уже в других регионах местные мелкие сбытчики – за 550 – 650 гривен,

– заявили правоохранители.



Ежемесячно наркоторговцы сбывали товара на более чем миллион гривен / Фото Нацполиции

Мужчины тщательно планировали и маскировали свои действия. Чтобы правоохранители не разоблачили, они:

во время осуществления очередных сделок приезжали в условленное место за 2 – 3 часа и проводили разведку местности;

привлекали к этому "своих людей" которые наблюдали и в случае чего предупреждали о подозрительных людях и транспорте;

использовали карты различных мобильных операторов, в том числе и иностранных государств.

Мужчин разоблачили во время передачи товара "из рук в руки". Во время обыска в авто сотрудники полиции изъяли наркосодержащие таблетки и мобильные телефоны.



Двое мужчин на Прикарпатье сбывали наркосодержащие таблетки / Фото Нацполиции

Полиция установила личности подозреваемых

Преступным "бизнесом" занимались двое жителей Калуша:

ранее судимый за хулиганство и разбойные нападения 44-летний мужчина, который имеет связи с "криминальным миром";

его 33-летний товарищ.

Сейчас решают вопрос о сообщение фигурантам о подозрении по факту незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Если вину мужчин по этой статье докажут, то им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Обратите внимание! Киевские правоохранители задержали 32-летнего наркоторговца. Им оказался работник телеканала, связанного с Виктором Медведчуком. Источники издания " Цензор.НЕТ" сообщили, что задержанным является Тарас Олейник – оператор медведчуковского "Первого независимого".