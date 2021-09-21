Я не міг оминути цю новину. Не тільки тому, що інцидент резонансний, не тільки тому, що це страшний теракт із масовими жертвами.

До теми Стрілянина у Пермі: студенти-очевидці розповіли, що відбувалося всередині університету

В Україні маємо всі шанси, що подібна тенденція влаштовувати стрілянину у людних місцях, тенденція застосовувати вогнепальну зброю проти випадкових беззахисних людей, обов'язково до нас рано чи пізно докотиться. Тобто нам наразі треба до такого готуватися.

В Україні ледь не сталося подібне

Я не перебільшую, адже навіть у Росії це далеко вже не перший подібний випадок. Вони не в змозі цьому запобігти, хоча Росія вже точно поліцейська держава, де лік силовикам йде на мільйони. Проте завадити подібним інцидентам вони не можуть.

Ба більше, у нас подібний випадок вже був нещодавно у Полтаві. Щоправда, не з вогнепальною зброєю, а з арбалетом і, можливо, лише тому обійшлося без смертей, коли дівчина поранила лише 2 вчителів.

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Які мотиви у терористів

Подібні випадки регулярно відбуваються по всьому світу. Згадайте Андерса Брейвіка, який спочатку влаштував вибух у центрі Осло, а потім відкрив стрілянину на острові Утойя в молодіжному таборі. Каже, що у нього були політичні мотиви.

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Згадайте численні теракти, які з релігійних мотивів влаштовували смертники, таранячи автівками натовпи перехожих в Берліні, у Лондоні, в Парижі чи у французькій Ніцці. Згадайте ті випадки, коли релігійні фанатики просто із ножем на вулицях кидалися і вбивали.

Цих випадків дуже багато і мотиви в нападників дуже різні: хтось несповна розуму, в когось з релігійних причин дах поїхав, в когось через політику, або з особистих мотивів. Однак абсолютно усіх об'єднує те, що їхні жертви були перед ними беззахисні, не могли себе захистити. Вони могли лише тікати й ховатися по кутках і молитися, щоб нападник пройшов повз.

Що зупинило вбивцю

До речі, знаєте, коли пермський нападник припинив вбивати? Лише тоді, коли на місце трагедії нарешті приїхав озброєний поліцейський. Тобто з'явилася людина з пістолетом.

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Веду, що мода на подібні випадки неминуче докотиться і до нас. Однак у громадян України немає права на самозахист. Нам. як і організаторам молодіжного табору на острові Утойя, як викладачам пермського університету немає чим захистити себе й інших. Захистити від божевільного із ножем чи від релігійного фанатика із вибухівкою, він терориста з мисливською рушницею чи арбалетом.

Чи потрібен закон про зброю

Наша держава радить дочекатися допомоги поліції. На острові Утойя допомоги не дочекалися 77 людей, в пермському університеті допомоги не дочекалися 6 людей. Чесно кажучи, мене відверто лякає чекати допомоги від поліції, замість того, щоб мати можливість оборонитись.

Дивує тенденція, що хтось придумав собі, що має право позбавити життя інших. Він завжди озброєний – ножем, бомбою, саморобним арбалетом чи мисливською рушницею. Жертви завжди беззбройні та беззахисні.

Мені відверто дивно, чому можновладці, депутати вважають це нормальним і дозволяють собі позбавляти людей права на самозахист, забороняючи мати пістолети. Проте українці цього не розуміють і не вимагають від депутатів проголосувати законопроєкт про зброю, щоб отримати законну можливість захиститися від завжди озброєного нападника.