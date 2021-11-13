Такі тести використовують в Європі. Вони можуть точно показати наявність наркотиків в організмі людини. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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Можуть вирішити це найближчими місяцями

Міністр відзначив, що в Україні є драгери для перевірки стану алкогольного сп'яніння, але експрес-тестів на наркотики немає. Щоправда, він переконаний, на вирішення цієї проблеми можна вплинути разом з місцевою владою.

Я думаю, що це можливо вирішити найближчими місяцями,
– зазначив Монастирський.

За його словами, тоді таких людей за кермом стане менше.

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