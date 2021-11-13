Такі тести використовують в Європі. Вони можуть точно показати наявність наркотиків в організмі людини. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Важливо Водій, який збив дітей у Харкові, був під дією метадону
Можуть вирішити це найближчими місяцями
Міністр відзначив, що в Україні є драгери для перевірки стану алкогольного сп'яніння, але експрес-тестів на наркотики немає. Щоправда, він переконаний, на вирішення цієї проблеми можна вплинути разом з місцевою владою.
Я думаю, що це можливо вирішити найближчими місяцями,
– зазначив Монастирський.
За його словами, тоді таких людей за кермом стане менше.
ДТП за участю водіїв під наркотиками: останні новини
- У Харкові 11 листопада елітна автівка Toyota Land Cruiser збила на переході двох дітей. У крові водія виявили метадон.
- У Бориспільському районі Києва 16 жовтня поліція затримала 36-річного водія з ознаками наркотичного сп'яніння. Він перевозив у своєму авто цілий арсенал забороненого.
- У селі Косино на Закарпатті водій під дією наркотиків злетів у кювет. Загинула 17-річна дівчина, ще одна неповнолітня пасажирка постраждала.