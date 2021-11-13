Такие тесты используются в Европе. Они могут точно показать наличие наркотиков в организме человека. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.
Важно Водитель, который сбил детей в Харькове, был под действием метадона
Могут решить это в ближайшие месяцы
Министр отметил, что в Украине есть драгеры для проверки состояния алкогольного опьянения, но экспресс-тестов на наркотики нет. Правда, он убежден, что на решение этой проблемы можно повлиять вместе с местными властями.
Я думаю, что это можно решить в ближайшие месяцы,
– отметил Монастырский.
По его словам, тогда таких людей за рулем станет меньше.
ДТП с участием водителей под наркотиками: последние новости
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- В Бориспольском районе Киева 16 октября полиция задержала 36-летнего водителя с признаками наркотического опьянения. Он перевозил в своем автомобиле целый арсенал запрещенного.
- В селе Косино в Закарпатье водитель под действием наркотиков влетел в кювет. Погибла 17-летняя девочка, еще одна несовершеннолетняя пассажирка пострадала.