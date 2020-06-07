У Москві на вулиці Будівельників невідомий із вікна будинку розпочав стріляти з рушниці. У результаті щонайменше дві людини зазнали поранення. За інформацією ЗМІ, постраждав, зокрема, поліцейський.

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Інцидент трапився увечері в Ломоносівському районі – це південний захід російської столиці. Про це повідомляє інформаційна агенція міських новин "Москва". Журналістам інформацію щодо інциденту підтвердили у преслужбі московського управління МВС РФ.

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За даними правоохоронців, невідомий з невстановленої зброї здійснив декілька пострілів. Відкривав він вогонь із вікна квартири, що розміщується на другому поверсі будинку №5. Це 1-й корпус.

Дивіться відео з місця стрілянини в Москві

Видання Life Shot з посиланням на джерело в правоохоронних органах уточнює, що стрілець відкрив вогонь з мисливської рушниці по автомобілю каршерінгу. Є інформація, що він – озброєний мисливським карабіном "Сайга".

Що таке каршерінг? Це вид користування автомобілем, коли одна зі сторін не є його власником. Це варіант оренди автомобіля у профільних компаній (найчастіше для внутрішньоміських і/або коротких поїздок) або приватних осіб (на будь-який термін і відстань поїздки – за домовленістю).

Наразі співробітники поліції проводять необхідні заходи. Зокрема, окрім поліції, на вулицю Будівельників прибув загін Росгвардії.

Слідчий комітет Росії вже порушив дві кримінальні справи за статтями про:

хуліганство;

замах на вбивство.

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Що відомо про потерпілих

У МВС РФ заявили, що до них інформація щодо потерпілих не надходила. Натомість інформаційна агенція ТАСС пише, що поранено щонайменше двох людей.

Джерела ресурсу повідомляють, що постраждав працівник поліції та перехожий. Останній зазнав поранення в ногу. Телеграм-канал "112" передає, що постраждали чоловік (поранення бедра) та дівчина (поранення в руку).

Останні опублікували момент стрілянини. На кадрах можна побачити як на землю падає поранений чоловік. Він є одягненим у цивільний одяг.

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Дивіться відео моменту стрілянини на Будівельників у Москві

Дані про стрільця

Зловмисника ще не затримали. Попередньо, він перебуває у неосудному стані. Також чоловік може бути п’яним.

Попередньо чоловіка звуть Дмитро Павлов. Він є колишнім директором заводу "Серп і Молот". Зовсім нещодавно на підприємстві почалися проблеми – територію продають під забудову, повідомляє "112".

Life Shot пише, чоловік кричав із вікна під час стрілянини: "Я – військовий, я вам всім покажу".